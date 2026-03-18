ВООЗ готується до ядерної катастрофи на тлі загострення війни в Ірані

Чиновники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) готуються до ядерної катастрофи, якщо війна США та Ізраїлю з Іраном продовжить загострюватися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила регіональний директор ВООЗ у Східному Середземномор'ї Ханан Балхі в інтерв'ю Politico.

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"Найгірший сценарій - це ядерний інцидент, і це те, що нас турбує найбільше. Як би ми не готувалися, ніщо не може запобігти шкоді, яка спіткає регіон - і весь світ, якщо це врешті-решт станеться, - і наслідки відчуватимуться десятиліттями", - заявила Балхі.

За її словами, співробітники ВООЗ готові до ядерного інциденту в його "ширшому сенсі", включаючи напад на ядерний об'єкт або застосування ядерної зброї, однак "дуже сподіваються, що цього не станеться".

На сьогоднішній день на Близькому Сході не зафіксовано жодних ознак радіоактивного забруднення. Але підвищення рівня радіації може призвести до значних негайних травм легень і шкіри, а також підвищити ризик розвитку раку та проблем із психічним здоров’ям, пояснила регіональний директор ВООЗ.

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