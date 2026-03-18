Украина получает все пакеты помощи, несмотря на войну на Ближнем Востоке, — Зеленский

Несмотря на войну на Ближнем Востоке, Украина получает все обещанные пакеты помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поставки продолжаются

"Никто не прекратил поставки в Украину. И у нас есть все пакеты помощи. Да, конечно, мы боимся, что они могут сократиться, как я уже говорил. Но пока они есть", — сказал президент.

Безопасность Европы

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Европе также необходимо укрепить свою безопасность.

"Необходимо увеличить финансирование и возможности производства (оружия. – Ред.) в Украине или в координации с другими европейцами. И опять же, сейчас у вас здесь заблокировано 90 млрд евро. Поэтому альтернатива – разблокировать эти средства и производить больше в Украине. Это важно не только для нас", – добавил он.

Альтернатива Patriot

Зеленский напомнил о необходимости для всей Европы найти альтернативы системам Patriot: "Я знаю, что в этом направлении уже есть определенные небольшие шаги, и я надеюсь, что они будут успешными".

