Україна отримує всі пакети допомоги попри війну на Близькому Сході, - Зеленський

Попри війну на Близькому Сході Україна отримує всі обіцяні пакети допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа.

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Постачання триває

"Ніхто не припинив постачання в Україну. І ми маємо всі пакети допомоги. Так, звісно, ми боїмося, що вони можуть скоротитися, як я вже казав. Але наразі вони є", - сказав президент.

Безпека Європи

Крім того, Зеленський наголосив, що Європі також необхідно зміцнити свою безпеку.

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"Необхідно збільшити фінансування та можливості виробництва (зброї. – Ред.) в Україні або у координації з іншими європейцями. І знову ж таки, зараз у вас тут заблоковано 90 млрд євро. Тому альтернатива – розблокувати ці кошти й виробляти більше в Україні. Це важливо не лише для нас", - додав він.

Альтернатива Patriot

Зеленський нагадав про необхідність для всієї Європи знайти альтернативи системам Patriot: "Я знаю, що в цьому напрямку вже є певні невеликі кроки, і я сподіваюся, що вони будуть успішними".

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