Супруги подорвались на неизвестном предмете на Харьковщине

В Харьковской области 18 марта во время эвакуации из Купянского района супруги подорвались на неизвестном предмете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской ОВА Анна Гонтар корреспонденту Укринформа.

По словам Гонтар, 57-летняя женщина и 58-летний мужчина получили ранения. Женщина находится в состоянии средней тяжести, мужчина — в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ увеличила использование баллистики для ударов по инфраструктуре Украины, — Зеленский

Во время эвакуации под Купянском

Инцидент произошел во время эвакуационных мероприятий в Купянском направлении. Супруги были немедленно госпитализированы в местное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию опасных предметов в зоне эвакуации, чтобы предотвратить подобные случаи.

Ранее мы сообщали:

В среду, 18 марта, российские войска нанесли удары по Запорожскому району Запорожской области, вследствие чего ранены две женщины.

Также в течение дня оккупанты более 40 раз атаковали Никопольский, Синельниковский, Криворожский и Днепровский районы Днепропетровской области артиллерией, беспилотниками и авиабомбами.

Смотрите также: Минус 13 единиц техники и 18 оккупантов: бойцы 14-й ОМБр отразили штурм на Купянском направлении. ВИДЕО