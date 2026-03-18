Супруги подорвались на неизвестном предмете на Харьковщине
В Харьковской области 18 марта во время эвакуации из Купянского района супруги подорвались на неизвестном предмете.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской ОВА Анна Гонтар корреспонденту Укринформа.
По словам Гонтар, 57-летняя женщина и 58-летний мужчина получили ранения. Женщина находится в состоянии средней тяжести, мужчина — в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Во время эвакуации под Купянском
Инцидент произошел во время эвакуационных мероприятий в Купянском направлении. Супруги были немедленно госпитализированы в местное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В настоящее время продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию опасных предметов в зоне эвакуации, чтобы предотвратить подобные случаи.
Ранее мы сообщали:
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль