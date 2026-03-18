РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19115 посетителей онлайн
Новости
605 0

Супруги подорвались на неизвестном предмете на Харьковщине

В Харьковской области двое людей подорвались на неустановленном взрывном предмете

В Харьковской области 18 марта во время эвакуации из Купянского района супруги подорвались на неизвестном предмете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской ОВА Анна Гонтар корреспонденту Укринформа.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Гонтар, 57-летняя женщина и 58-летний мужчина получили ранения. Женщина находится в состоянии средней тяжести, мужчина — в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Во время эвакуации под Купянском

Инцидент произошел во время эвакуационных мероприятий в Купянском направлении. Супруги были немедленно госпитализированы в местное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию опасных предметов в зоне эвакуации, чтобы предотвратить подобные случаи.

Автор: 

обстрел (31670) Харьковская область (2357)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 