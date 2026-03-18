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Подружжя підірвалося на невідомому предметі на Харківщині

На Харківщині двоє людей підірвалися на невстановленому вибуховому предметі

У Харківській області 18 березня під час евакуації з Куп'янського району подружжя підірвалося на невідомому предметі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла речниця Харківської ОВА Анна Гонтар кореспонденту Укрінформу.

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За словами Гонтар, 57-річна жінка та 58-річний чоловік отримали поранення. Жінка перебуває у стані середньої важкості, чоловік — у тяжкому стані та підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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Під час евакуації під Куп’янськом

Інцидент стався під час евакуаційних заходів у Куп'янському напрямку. Подружжя одразу було госпіталізоване до місцевого медзакладу для надання необхідної допомоги.

Наразі тривають роботи з виявлення та знешкодження небезпечних предметів у зоні евакуації, аби запобігти подібним випадкам.

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