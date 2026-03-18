Подружжя підірвалося на невідомому предметі на Харківщині

У Харківській області 18 березня під час евакуації з Куп'янського району подружжя підірвалося на невідомому предметі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла речниця Харківської ОВА Анна Гонтар кореспонденту Укрінформу.

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За словами Гонтар, 57-річна жінка та 58-річний чоловік отримали поранення. Жінка перебуває у стані середньої важкості, чоловік — у тяжкому стані та підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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Під час евакуації під Куп’янськом

Інцидент стався під час евакуаційних заходів у Куп'янському напрямку. Подружжя одразу було госпіталізоване до місцевого медзакладу для надання необхідної допомоги.

Наразі тривають роботи з виявлення та знешкодження небезпечних предметів у зоні евакуації, аби запобігти подібним випадкам.

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У середу, 18 березня, російські війська завдали ударів по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого поранені дві жінки.

Також упродовж дня окупанти понад 40 разів атакували Нікопольський, Синельниківський, Криворізький та Дніпровський райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та авіабомбою.

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