РФ збільшила використання балістики для ударів по інфраструктурі України, - Зеленський

Росія завдає щомісяця щонайменше п'ять-шість масованих ударів по інфраструктурі України, застосовуючи дрони та ракети, зокрема балістики стає дедалі більше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом спілкування з медіа.

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Масовані удари

"Ми приділили сьогодні значну увагу з прем'єр-міністром саме захисту неба, яка була складна зима в Україні. Війна Росії проти України триває так само жорстко, як і раніше. Фактично щонайменше п'ять-шість разів на місяць росіяни завдають масованих ударів по нашій інфраструктурі. А дрони і ракети прилітають кожного дня. Б'ють по енергетиці, по українських містах", - сказав Зеленський.

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Десятки балістичних ракет на місяць

Він зауважив, що РФ почала більше використовувати балістичних ракет.

"Росія дозволяє собі використовувати більше балістики, ніж раніше це було. І це десятки тільки балістичних ракет на місяць, ще - значна кількість крилатих ракет і більш руйнівні дрони. Тому посилення протиповітряної оборони, забезпечення систем ППО ракетами - це потреба", - сказав він.

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Зеленський наголосив, що потреба України в ракетах для ППО є постійною.