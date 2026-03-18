РФ увеличила использование баллистических ракет для ударов по инфраструктуре Украины, - Зеленский
Россия ежемесячно наносит как минимум пять-шесть массированных ударов по инфраструктуре Украины, используя дроны и ракеты, в частности баллистические, которых становится всё больше.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Испании Педро Санчесом общения с СМИ.
Массированные удары
"Сегодня мы уделили с премьер-министром значительное внимание именно защите неба, ведь в Украине была сложная зима. Война России против Украины продолжается так же жестко, как и раньше. Фактически не менее пяти-шести раз в месяц россияне наносят массированные удары по нашей инфраструктуре. А дроны и ракеты прилетают каждый день. Бьют по энергетике, по украинским городам", — сказал Зеленский.
Десятки баллистических ракет в месяц
Он отметил, что РФ стала больше использовать баллистические ракеты.
"Россия позволяет себе использовать больше баллистики, чем раньше. И это десятки только баллистических ракет в месяц, еще - значительное количество крылатых ракет и более разрушительные дроны. Поэтому усиление противовоздушной обороны, обеспечение систем ПВО ракетами - это необходимость", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что потребность Украины в ракетах для ПВО является постоянной.
