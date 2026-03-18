РФ увеличила использование баллистических ракет для ударов по инфраструктуре Украины, - Зеленский

Зеленский о баллистике РФ

Россия ежемесячно наносит как минимум пять-шесть массированных ударов по инфраструктуре Украины, используя дроны и ракеты, в частности баллистические, которых становится всё больше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Испании Педро Санчесом общения с СМИ.

Массированные удары

"Сегодня мы уделили с премьер-министром значительное внимание именно защите неба, ведь в Украине была сложная зима. Война России против Украины продолжается так же жестко, как и раньше. Фактически не менее пяти-шести раз в месяц россияне наносят массированные удары по нашей инфраструктуре. А дроны и ракеты прилетают каждый день. Бьют по энергетике, по украинским городам", — сказал Зеленский.

Десятки баллистических ракет в месяц

Он отметил, что РФ стала больше использовать баллистические ракеты.

"Россия позволяет себе использовать больше баллистики, чем раньше. И это десятки только баллистических ракет в месяц, еще - значительное количество крылатых ракет и более разрушительные дроны. Поэтому усиление противовоздушной обороны, обеспечение систем ПВО ракетами - это необходимость", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что потребность Украины в ракетах для ПВО является постоянной.

Топ комментарии
+3
А Оманські фламінги від зеленського+стефанчука+свириденко і отого єрмака з банановим, уже майже 3.000 штук, вони язиками наклепали???
18.03.2026 16:22 Ответить
+2
Так,на Близький Схід віддав чимало засобів і персонал,тому і збільшили число ударів по інфраструктурі,рашка хіба чекала на його таке рішення.
18.03.2026 16:22 Ответить
Є інфа, що зєля відправив на Близький Схід установки SAMP/T і Patriot?
18.03.2026 16:32 Ответить
"Росія дозволяє собі використовувати більше балістики, ніж раніше це було. І це десятки тільки балістичних ракет на місяць, ще - значна кількість крилатих ракет і більш руйнівні дрони"-Зе.
Очевидно,фламінги,із числа 3000,які до нового року вспіли випустити.
Та засоби і персонал в 201 військових проти "більш руйнівних дронів" і це ще не все в планах найвеличнішого вивезти з країни засоби ппо,та втягнути країну в нову війну
18.03.2026 16:58 Ответить
Як же ти затрахав цими підрахуями
18.03.2026 16:33 Ответить
i шо, якi плани Володя?
18.03.2026 16:33 Ответить
"Подайте(ракет для Patriot), не минайте."
Такі от плани...
18.03.2026 16:42 Ответить
шо вони з тими петрioт..нiхуя майже немае. Все за своi. Петрiот ***..
18.03.2026 16:54 Ответить
18.03.2026 17:42 Ответить
Есть и плюс. Чем больше ракет они производят, теб быстрее рухнет у их экономика. По мнению некоторых особо одаренных именно так это должно работать.
18.03.2026 17:04 Ответить
А ми не знали. Як добре, що маємо такого президента, який завжди розповість чим нам вбиває ворог і пообіцяє то 3000 ракет, то підводні і надводні океанічні дрони. І на душі стає відразу легко...
18.03.2026 17:45 Ответить
 
 