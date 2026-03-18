Из Беларуси вернули украинку, которая несколько лет не могла выехать из-за травмы

В Украину из Беларуси помогли вернуться женщине, которая оказалась в сложной ситуации и не могла выехать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 6 марта наша гражданка прибыла на территорию Украины, где воссоединилась со своей семьей и получила возможность продолжить необходимое лечение, написал в соцсетях Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Обстоятельства инцидента

В Офисе омбудсмена рассказали, что к ним обратились с просьбой помочь вернуть гражданку Украины из Беларуси.

Два года назад женщина получила тяжелые травмы вследствие падения с 6-го этажа жилого дома. После инцидента ей провели несколько хирургических вмешательств в местных медицинских учреждениях.

Возвращение и поддержка

По словам Уполномоченного ВР по правам человека, длительное пребывание вдали от семьи, в сложных условиях и без должной поддержки близких негативно сказалось как на физическом, так и на психологическом состоянии женщины. "Женщина нуждается в дальнейшем лечении, реабилитации и восстановлении в кругу родных. Но теперь она получит необходимую поддержку. Ведь благодаря принятым мерам удалось организовать возвращение женщины на Родину.

Это еще одно напоминание: когда человек оказывается в беде за границей, он не должен оставаться наедине со своим горем", – добавил Лубинец.

