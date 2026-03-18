З Білорусі повернули українку, яка кілька років не могла виїхати через травму

В Україну з Білорусі допомогли повернутися жінці, яка опинилась у складних обставинах і не могла виїхати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 6 березня наша громадянка прибула на територію України, де возз'єдналася зі своєю сімʼєю та отримала можливість продовжити необхідне лікування, написав у соцмережах Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

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Обставини інциденту

В Офісі Омбудсмена розповіли, що до них звернулися з проханням допомогти повернути громадянку України з Білорусі.

Два роки тому жінка зазнала тяжких травм унаслідок падіння з 6-го поверху житлового будинку. Після інциденту їй провели кілька хірургічних втручань у місцевих медичних закладах.

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Повернення та підтримка

За словами Уповноваженого ВР із прав людини, тривале перебування далеко від родини, у складних умовах та без належної підтримки близьких негативно позначилося як на фізичному, так і на психологічному стані жінки. "Жінка потребує подальшого лікування, реабілітації та відновлення у колі рідних. Але тепер вона отримає необхідну підтримку. Адже завдяки вжитим заходам вдалося організувати повернення жінки на Батьківщину.

Це ще одне нагадування: коли людина опиняється у біді за кордоном, вона не повинна залишатися наодинці зі своїм горем", – додав Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що з тимчасово захоплених росіянами територій вдалося повернути ще сімох українських дітей і підлітків.

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