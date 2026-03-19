В Славянске застрелили полицейского во время проверки документов, стрелок скрылся, - Нацполиция

19 марта в Славянске при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский — мужчина открыл огонь по наряду во время проверки документов. Нападавший скрылся с места преступления, продолжается спецоперация по его задержанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали события

  • Инцидент произошел сегодня около 11:30.
  • Во время проверки документов у подозреваемого мужчины тот открыл огонь по полицейскому наряду.
  • От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

Злоумышленник скрылся.

Продолжаются мероприятия по его задержанию. На месте работают все профильные службы.

Нацполиция убийство Донецкая область Краматорский район Славянск
Наприкінці лютого 22-го в прифронтових містах поліції взагалі не було, окрім тих кого випадково забули колеги і дуже рідкісних патріотів, котрі свідомо лишилися. Начальство все дременуло тримати кругову оборону по Закарпатським / Мукачевським котлам.
19.03.2026 13:26 Ответить
Цікаво що в прифронтовому Слов'янську де повно диверсантів і зрадників, поліцаї ходять поодинці, а в начебто тиловому Київі тільки на трьох-п'яти автомобілях і по 10-15 чоловік разом з ТЦКшниками.
19.03.2026 13:20 Ответить
Диверсанти і зрадники зеленим мародерам не цікаві, а ось відлов кріпаків, які на фронті повинні забезпечувати їх можливість красти і грабувати державу, має для них вирішальне значення
19.03.2026 13:28 Ответить
Так там до передка всього нічого - при перевірці зброя потрібна бути в руках
19.03.2026 13:20 Ответить
Цікаво що в прифронтовому Слов'янську де повно диверсантів і зрадників, поліцаї ходять поодинці, а в начебто тиловому Київі тільки на трьох-п'яти автомобілях і по 10-15 чоловік разом з ТЦКшниками.
19.03.2026 13:20 Ответить
19.03.2026 13:26 Ответить
Зовсім недавно бачив відео як троє мордатих поліцаїв з автоматами тероризували бабусь на наявність в них аусвайса за продаж своєї городини біля свого будинку. А потім кажуть що в нас воювати нікому
19.03.2026 13:33 Ответить
В містах це регулярно відбувається. Вуличні торговці платять поліцаям мзду, але всі роблять вигляд що нічого не помічають.
19.03.2026 13:38 Ответить
Поліцаї Півдня та Сходу воювати ніколи і не збирались ... вони чекали на прихід Путла Поганого, щоб перебігти до мацковитської поліції, як це зробили поліцаї Мелітополя, Бердянська, Енергодару, Херсону, Скадовська, Каховки, Генічеську, Сватова ... просто ЗСУ не дало мацковитам зайти у Запоріжжя, Краматорськ, Слов'янськ, Дніпро, Харків, Миколаїв, Одесу ... а тоб більшість їхніх поліцаїв вже б було в мацковитський поліції.
19.03.2026 14:09 Ответить
19.03.2026 13:28 Ответить
До того ж в Київі мужикам відразу скручують руки і вибивають зуби а потім вже перевіряють документи, а тут видно в прифронтовому місці поліцай довго і ввічливо просив надати йому папери
19.03.2026 13:29 Ответить
Так в тилу з можна безчинствувати там відносно спокійно ухилянтів можна пакувати без загрози для себе, а от в прифронтових районах вони як щури повтікали або поникалися по норах
19.03.2026 14:20 Ответить
Дивно, що більше вбивають мусорів, а не ТЦК-шників.
19.03.2026 13:21 Ответить
Згідно з щоденним звітом генштабу, найбільше вбивають вас, кацапів.
19.03.2026 13:54 Ответить
Скікі ти особисто вбив, вояка?
19.03.2026 14:06 Ответить
Стопудово підар ігфільтрувався. Там їх ***** вже
19.03.2026 13:22 Ответить
Немає відео, ні про що балакати...
19.03.2026 13:23 Ответить
Не дождался бедолага организованной эвакуации в Львов,славные потаткивцы неверное уже там.
19.03.2026 13:30 Ответить
я так і не зрозумів чому навчені мусора ?
19.03.2026 13:31 Ответить
Бути ненавченими.
19.03.2026 13:38 Ответить
брати хабарі
брехати та обманювати
шити справи невинним
хамити роботодавцю (це ми якщо що)

мало?
19.03.2026 14:10 Ответить
ще вбивати русінових та підкидати наркотики
19.03.2026 14:11 Ответить
мусора схоже в складі ОЗГ навчені тільки вбивати таких ветеранів як Русінов

розстріляне тіло якого до цих пір не віддали родичам
19.03.2026 14:10 Ответить
**** адмін захищає мусарню!!!
видаляє каменти
***** до чого докотився цензор
19.03.2026 14:11 Ответить
чим ближче до ЛБЗ, тим ждуни більш матьоріші.
19.03.2026 14:18 Ответить
 
 