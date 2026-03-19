В Славянске застрелили полицейского во время проверки документов, стрелок скрылся, - Нацполиция
19 марта в Славянске при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский — мужчина открыл огонь по наряду во время проверки документов. Нападавший скрылся с места преступления, продолжается спецоперация по его задержанию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Детали события
- Инцидент произошел сегодня около 11:30.
- Во время проверки документов у подозреваемого мужчины тот открыл огонь по полицейскому наряду.
- От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.
Злоумышленник скрылся.
Продолжаются мероприятия по его задержанию. На месте работают все профильные службы.
