В Славянске застрелили полицейского во время проверки документов, стрелок скрылся, - Нацполиция

19 марта в Славянске при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский — мужчина открыл огонь по наряду во время проверки документов. Нападавший скрылся с места преступления, продолжается спецоперация по его задержанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали события

Инцидент произошел сегодня около 11:30.

Во время проверки документов у подозреваемого мужчины тот открыл огонь по полицейскому наряду.

От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

Злоумышленник скрылся.

Продолжаются мероприятия по его задержанию. На месте работают все профильные службы.