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Новини Убивство поліцейських
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У Слов’янську застрелили поліцейського під час перевірки документів, стрілець утік, - Нацполіція

У Слов’янську застрелили поліцейського

19 березня у Слов’янську під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський — чоловік відкрив вогонь по наряду під час перевірки документів. Нападник зник з місця злочину, триває спецоперація з його затримання.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Національна поліція України.

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Деталі події

  • Подія сталася сьогодні близько 11:30.
  • Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції.
  • Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

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Зловмисник втік.

Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби.

Автор: 

Нацполіція (15791) вбивство (3286) Донецька область (11383) Краматорський район (1295) Слов’янськ (845)
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Топ коментарі
+63
Наприкінці лютого 22-го в прифронтових містах поліції взагалі не було, окрім тих кого випадково забули колеги і дуже рідкісних патріотів, котрі свідомо лишилися. Начальство все дременуло тримати кругову оборону по Закарпатським / Мукачевським котлам.
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19.03.2026 13:26 Відповісти
+50
Цікаво що в прифронтовому Слов'янську де повно диверсантів і зрадників, поліцаї ходять поодинці, а в начебто тиловому Київі тільки на трьох-п'яти автомобілях і по 10-15 чоловік разом з ТЦКшниками.
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19.03.2026 13:20 Відповісти
+14
В містах це регулярно відбувається. Вуличні торговці платять поліцаям мзду, але всі роблять вигляд що нічого не помічають.
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19.03.2026 13:38 Відповісти

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