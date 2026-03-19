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У Слов’янську застрелили поліцейського під час перевірки документів, стрілець утік, - Нацполіція
19 березня у Слов’янську під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський — чоловік відкрив вогонь по наряду під час перевірки документів. Нападник зник з місця злочину, триває спецоперація з його затримання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.
Деталі події
- Подія сталася сьогодні близько 11:30.
- Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції.
- Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.
Зловмисник втік.
Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби.
Топ коментарі
+63 Ярослав Кийко
показати весь коментар19.03.2026 13:26 Відповісти Посилання
+50 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар19.03.2026 13:20 Відповісти Посилання
+14 Ярослав Кийко
показати весь коментар19.03.2026 13:38 Відповісти Посилання
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