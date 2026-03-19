ЕС должен разблокировать кредит в 90 млрд евро для Украины, - премьер Латвии Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала Евросоюз преодолеть сопротивление отдельных стран и как можно скорее одобрить финансовую помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня перед началом встречи лидеров ЕС в Брюсселе 19 марта.

"Я не думаю, что нам нужно сильно подстраиваться под тех, кто не хочет выполнять то, о чем договорились все лидеры в конце декабря, потому что Украине действительно нужны эти миллиарды... и это было наше решение. Это не только ради Украины, это на благо Европы", - сказала глава латвийского правительства, добавив, что ожидает от венгерского премьера Виктора Орбана, что он выполнит обещание, данное европейским коллегам в декабре, несмотря на свою предвыборную кампанию, направленную против Украины и против Европы.

Позиция относительно финансовой поддержки Украины

Силиня заявила, что Украина нуждается в финансовой поддержке как во время войны, так и для дальнейшего восстановления после ее завершения.

Она подчеркнула, что не хотела бы, чтобы Европа принимала решения, которые фактически были бы выгодны России, особенно в энергетической сфере. По ее мнению, нынешняя геополитическая ситуация создает риски роста зависимости Европы от российских энергоносителей - газа и нефти.

В этом контексте Силиня отметила, что ситуацию с нефтепроводом "Дружба" следует решать с помощью "смелых политических решений" и жесткой координации между европейскими лидерами, чтобы избежать возврата к зависимости от России.

"Нам действительно нужна большая самодостаточность в Европе… Больше самостоятельности даст нам больше свободы для наших решений, как мы будем управлять нашим будущим… Если Европа будет более самодостаточной в энергетике, которая сейчас является самым большим спросом для любого бизнеса, то это разумный шаг", - сказала политик.

Энергетическая безопасность и самодостаточность Европы

Европейцы, отметила она, уже платят определенную цену за кризисы, которые произошли из-за России. Поэтому нужно выставить счет на стол России, а не Украине, заметила глава правительства.

Она отметила, что европейские лидеры проделали большую работу вместе с трансатлантическими партнерами, с Великобританией, Канадой, многими другими странами, входящими в "коалицию желающих", чтобы ослабить возможности России получать финансовые ресурсы для своей военной машины.

"Россия не может извлечь выгоду из войны, потому что это было бы ошибкой… Мы не можем забывать, что Россия пытается избавиться от санкций. Россия должна платить цену, а не Украина", - подчеркнула Силиня.

