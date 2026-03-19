ЄС має розблокувати кредит 90 млрд євро для України, - прем’єрка Латвії Сіліня

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня закликала Євросоюз подолати спротив окремих країн і якнайшвидше ухвалити фінансову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня перед початком зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі 19 березня.

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"Я не думаю, що нам потрібно сильно підлаштовуватися під тих, хто не хоче виконувати те, про що домовилися всі лідери наприкінці грудня, тому що Україні дійсно потрібно ці мільярди ... і це було наше рішення. Це не лише через Україну, це на благо Європи", - сказала очільниця латвійського уряду, додавши, що очікує від угорського прем’єра Віктора Орбана, що він виконає обіцянку, яку дав європейським колегам у грудні, попри свою виборчу кампанію, яка спрямована проти України та проти Європи.

Позиція щодо фінансової підтримки України

Сіліня заявила, що Україна потребує фінансової підтримки як під час війни, так і для подальшого відновлення після її завершення.

Вона наголосила, що не хотіла б, аби Європа ухвалювала рішення, які фактично були б вигідні Росія, особливо в енергетичній сфері. На її думку, нинішня геополітична ситуація створює ризики зростання залежності Європи від російських енергоносіїв - газу та нафти.

У цьому контексті Сіліня зазначила, що ситуацію з нафтопроводом "Дружба" слід вирішувати через "сміливі політичні рішення" та жорстку координацію між європейськими лідерами, щоб уникнути повернення до залежності від Росії.

"Нам дійсно потрібна більша самодостатність у Європі…Більше самостійності дасть нам більше свободи для наших рішень, як ми будемо керувати нашим майбутнім… Якщо Європа буде більш самодостатньою в енергетиці, яка зараз є найбільшим попитом для будь-якого бізнесу, то це розумний крок", - сказала політикиня.

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Енергетична безпека та самодостатність Європи

Європейці, зазначила вона, вже платять певну ціну за кризи, які сталися через Росію. Тож потрібно викласти рахунок на стіл Росії, а не Україні, зауважила глава уряду.

Вона зазначила, що європейські лідери виконали велику роботу разом із трансатлантичними партнерами, з Великою Британією, Канадою, багатьма іншими країнами, що входять до "коаліції охочих", щоб послабити можливості Росії отримувати фінансові ресурси для своєї військової машини.

"Росія не може отримати вигоду від війни, бо це було б помилкою… Ми не можемо забувати, що Росія намагається позбутися санкцій. Росія повинна платити ціну, не Україна", - підкреслила Сіліня.

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