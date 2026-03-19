На Сумщине в результате удара дронов погибли два человека, один ранен

В Сумской области в результате удара дронов погибли два человека

В Сумской области 19 марта в результате атаки российских беспилотников на гражданскую инфраструктуру погибли два человека, ещё один человек получил ранения.

Как передает "Цензор.НЕТ", об этом сообщает прокуратура Сумской области.

По данным следствия, 19 марта около 10:30 российские войска атаковали Хутор-Михайловскую громаду с помощью дронов.

В результате удара погибли два родных брата в возрасте 33 и 37 лет. Также ранения получил 54-летний мужчина.

Подробности

Правоохранители документируют последствия очередного обстрела гражданской инфраструктуры. На месте работают прокуроры во взаимодействии с другими службами.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Шосткинского районного управления полиции.

Контекст

Российские войска регулярно применяют беспилотники для атак по приграничным громадам Сумской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Напомним, как сообщал "Цензор.НЕТ", в Сумском районе правоохранители зафиксировали новые атаки российских беспилотников по гражданским объектам, в результате которых пострадали мирные жители. Враг атаковал беспилотником гражданский автомобиль в Ворожбянской громаде. В результате удара ранены двое мужчин в возрасте 65 и 64 лет.

Цікаво а СЮДИ ЕС направить інспекцію. Чи не? Чи головне щоб нафта текла по Україні до них а скільки там вмирає в день над цими трубами - ПОФІГУ?
19.03.2026 14:33 Ответить
ви що яка інспекція в Чуйківці ? там дрони літають як мухи влітку !
19.03.2026 15:21 Ответить
19.03.2026 14:57 Ответить
 
 