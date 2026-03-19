На Сумщине в результате удара дронов погибли два человека, один ранен

В Сумской области 19 марта в результате атаки российских беспилотников на гражданскую инфраструктуру погибли два человека, ещё один человек получил ранения.

По данным следствия, 19 марта около 10:30 российские войска атаковали Хутор-Михайловскую громаду с помощью дронов.

В результате удара погибли два родных брата в возрасте 33 и 37 лет. Также ранения получил 54-летний мужчина.

Правоохранители документируют последствия очередного обстрела гражданской инфраструктуры. На месте работают прокуроры во взаимодействии с другими службами.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Шосткинского районного управления полиции.

Российские войска регулярно применяют беспилотники для атак по приграничным громадам Сумской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Напомним, как сообщал "Цензор.НЕТ", в Сумском районе правоохранители зафиксировали новые атаки российских беспилотников по гражданским объектам, в результате которых пострадали мирные жители. Враг атаковал беспилотником гражданский автомобиль в Ворожбянской громаде. В результате удара ранены двое мужчин в возрасте 65 и 64 лет.

