На Сумщині внаслідок удару дронів загинули двоє людей, одного поранено

У Сумській області 19 березня внаслідок атаки російських безпілотників по цивільній інфраструктурі загинули двоє людей, ще один чоловік отримав поранення.

Як передає "Цензор.НЕТ", про це повідомляє прокуратура Сумської області.

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За даними слідства, 19 березня близько 10:30 російські війська атакували Хутір-Михайлівську громаду за допомогою дронів.

Унаслідок удару загинули двоє рідних братів віком 33 та 37 років. Також поранення отримав 54-річний чоловік.

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Подробиці

Правоохоронці документують наслідки чергового обстрілу цивільної інфраструктури. На місці працюють прокурори у взаємодії з іншими службами.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Шосткинського районного управління поліції.

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Контекст

Російські війська регулярно застосовують безпілотники для атак по прикордонних громадах Сумської області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

Нагадаємо, як повідомляв "Цензор.НЕТ", у Сумському районі правоохоронці задокументували нові атаки російських безпілотників по цивільних об’єктах, унаслідок яких постраждали мирні жителі. Ворог атакував безпілотником цивільний автомобіль у Ворожбянській громаді. Унаслідок удару поранено двоє чоловіків віком 65 та 64 роки.

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