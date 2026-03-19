На Сумщині внаслідок удару дронів загинули двоє людей, одного поранено
У Сумській області 19 березня внаслідок атаки російських безпілотників по цивільній інфраструктурі загинули двоє людей, ще один чоловік отримав поранення.
Як передає "Цензор.НЕТ", про це повідомляє прокуратура Сумської області.
За даними слідства, 19 березня близько 10:30 російські війська атакували Хутір-Михайлівську громаду за допомогою дронів.
Унаслідок удару загинули двоє рідних братів віком 33 та 37 років. Також поранення отримав 54-річний чоловік.
Подробиці
Правоохоронці документують наслідки чергового обстрілу цивільної інфраструктури. На місці працюють прокурори у взаємодії з іншими службами.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюють слідчі Шосткинського районного управління поліції.
Контекст
Російські війська регулярно застосовують безпілотники для атак по прикордонних громадах Сумської області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.
Нагадаємо, як повідомляв "Цензор.НЕТ", у Сумському районі правоохоронці задокументували нові атаки російських безпілотників по цивільних об’єктах, унаслідок яких постраждали мирні жителі. Ворог атакував безпілотником цивільний автомобіль у Ворожбянській громаді. Унаслідок удару поранено двоє чоловіків віком 65 та 64 роки.
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