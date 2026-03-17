Російський дрон атакував магазин у Слатиному на Харківщині, поранено двох чоловіків
Російський безпілотник увечері 17 березня вдарив по магазину у Слатиному Харківської області, зазнали поранень двоє чоловіків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив у Телеграмі.
Російський дрон атакував магазин
"Сьогодні близько 18:30 російський FPV-дрон вдарив по працюючому магазину у Слатиному", - зазначив Задоренко.
За його словами, уламкові поранення дістали двоє місцевих жителів віком 41 рік. Одного з них медики госпіталізували, інший від госпіталізації відмовився.
"Госпіталізований чоловік – це наш водій-комунальник, який врятувався під час атаки російського FPV-дрона по комунальному сміттєвозу у Руській Лозовій 23 січня", - поінформував Задоренко.
Він підкреслив, що загрози життю чоловіка немає.
Атака безпілотників
Увечері 17 березня триває атака російських безпілотників на українські міста. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.
Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!
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