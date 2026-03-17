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Новини Атака безпілотників на Харківщину
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Російський дрон атакував магазин у Слатиному на Харківщині, поранено двох чоловіків

Атака шахедів на магазин на Харківщині

Російський безпілотник увечері 17 березня вдарив по магазину у Слатиному Харківської області, зазнали поранень двоє чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив у Телеграмі.

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Російський дрон атакував магазин

"Сьогодні близько 18:30 російський FPV-дрон вдарив по працюючому магазину у Слатиному", - зазначив Задоренко.

За його словами, уламкові поранення дістали двоє місцевих жителів віком 41 рік. Одного з них медики госпіталізували, інший від госпіталізації відмовився.

"Госпіталізований чоловік – це наш водій-комунальник, який врятувався під час атаки російського FPV-дрона по комунальному сміттєвозу у Руській Лозовій 23 січня", - поінформував Задоренко.

Він підкреслив, що загрози життю чоловіка немає.

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Атака безпілотників

Увечері 17 березня триває атака російських безпілотників на українські міста. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги. 

Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!

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