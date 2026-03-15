Ворожі обстріли Харківщини: загинула жінка, постраждали поліцейські й охоронець. ФОТО

У неділю, 15 березня, внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинула жінка. Є постраждалі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинула жінка

Вдень окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок влучання біля житлового будинку загинула 73-річна жінка.

Поранено охоронця підприємства

Близько 10:00 росіяни атакували, за попередніми даними безпілотником типу "Молнія", комунальне підприємство у селі Оскіл Ізюмського району. Зазнав поранень охоронець.

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Постраждали поліцейські

О 16:15 ворожий безпілотник (попередньо "Гербера") вдарив по селищу Золочів. БпЛА влучив у подвір’я селищної ради та не здетонував. Під час роботи слідчо-оперативної групи ворог завдав повторного удару ще одним БпЛА по тому ж місцю. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі селищної ради та суду. Постраждали двоє співробітників поліції.

Крім того, вранці три удари невстановленими ворожими БПЛА (попередньо FPV-дронами) зафіксовано по селу Клинова-Новоселівка Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок, господарські споруди та лінії електромережі. Інформація про постраждалих не надходила.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

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