Вражеские обстрелы Харьковщины: погибла женщина, пострадали полицейские и охранник. ФОТО
В воскресенье, 15 марта, в результате российских обстрелов в Харьковской области погибла женщина. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Погибла женщина
Днем оккупанты осуществили артиллерийский обстрел поселка Купянск-Вузловой. В результате попадания возле жилого дома погибла 73-летняя женщина.
Ранен охранник предприятия
Около 10:00 россияне атаковали, по предварительным данным, беспилотником типа "Молния" коммунальное предприятие в селе Оскол Изюмского района. Получил ранения охранник.
Пострадали полицейские
В 16:15 вражеский беспилотник (предположительно - "Гербера") нанес удар по поселку Золочев. БПЛА попал во двор поселкового совета и не взорвался. Во время работы следственно-оперативной группы враг нанес повторный удар еще одним БПЛА по тому же месту. В результате атаки повреждены административные здания поселкового совета и суда. Пострадали двое сотрудников полиции.
Кроме того, утром зафиксировано три удара неустановленными вражескими БПЛА (предположительно FPV-дронами) по селу Клинова-Новоселовка Богодуховского района. Повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и линии электросети. Информация о пострадавших не поступала.
Начато досудебное расследование по фактам совершения россиянами военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
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