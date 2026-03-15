Вражеские обстрелы Харьковщины: погибла женщина, пострадали полицейские и охранник. ФОТО

В воскресенье, 15 марта, в результате российских обстрелов в Харьковской области погибла женщина. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

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Погибла женщина

Днем оккупанты осуществили артиллерийский обстрел поселка Купянск-Вузловой. В результате попадания возле жилого дома погибла 73-летняя женщина.

Ранен охранник предприятия

Около 10:00 россияне атаковали, по предварительным данным, беспилотником типа "Молния" коммунальное предприятие в селе Оскол Изюмского района. Получил ранения охранник.

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Пострадали полицейские

В 16:15 вражеский беспилотник (предположительно - "Гербера") нанес удар по поселку Золочев. БПЛА попал во двор поселкового совета и не взорвался. Во время работы следственно-оперативной группы враг нанес повторный удар еще одним БПЛА по тому же месту. В результате атаки повреждены административные здания поселкового совета и суда. Пострадали двое сотрудников полиции.

Кроме того, утром зафиксировано три удара неустановленными вражескими БПЛА (предположительно FPV-дронами) по селу Клинова-Новоселовка Богодуховского района. Повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и линии электросети. Информация о пострадавших не поступала.

Начато досудебное расследование по фактам совершения россиянами военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

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