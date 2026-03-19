Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині: поранені двоє чоловіків. ФОТОрепортаж
У Сумському районі правоохоронці задокументували нові атаки російських безпілотників по цивільних об’єктах, унаслідок яких постраждали мирні жителі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Сумської області.
За даними слідства, 19 березня близько 09:10 ворог атакував безпілотником цивільний автомобіль у Ворожбянській громаді.
Унаслідок удару поранення отримали двоє чоловіків віком 65 та 64 роки.
Що відомо
Крім того, ще один випадок зафіксовано у Хотінській громаді Сумського району. Там російський дрон влучив у домоволодіння мирних жителів 17 березня, повідомляє прокуратура Сумщини.
59-річний власник будинку зазнав поранення, однак звернувся по медичну допомогу лише через кілька днів.
За обома фактами відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.
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