Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині: поранені двоє чоловіків. ФОТОрепортаж

У Сумському районі правоохоронці задокументували нові атаки російських безпілотників по цивільних об’єктах, унаслідок яких постраждали мирні жителі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Сумської області.

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За даними слідства, 19 березня близько 09:10 ворог атакував безпілотником цивільний автомобіль у Ворожбянській громаді.

Унаслідок удару поранення отримали двоє чоловіків віком 65 та 64 роки.

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Що відомо

Крім того, ще один випадок зафіксовано у Хотінській громаді Сумського району. Там російський дрон влучив у домоволодіння мирних жителів 17 березня, повідомляє прокуратура Сумщини.

59-річний власник будинку зазнав поранення, однак звернувся по медичну допомогу лише через кілька днів.

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За обома фактами відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.