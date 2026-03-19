739 1

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль на Сумщине: ранены двое мужчин. ФОТОрепортаж

В Сумском районе правоохранители зафиксировали новые атаки российских беспилотников по гражданским объектам, в результате которых пострадали мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Атака дронов на автомобиль

По данным следствия, 19 марта около 09:10 враг атаковал беспилотником гражданский автомобиль в Ворожбянской громаде.

В результате удара ранения получили двое мужчин в возрасте 65 и 64 лет.

Атака дронов на автомобиль в Сумской области

Что известно

Кроме того, еще один случай зафиксирован в Хотинской громаде Сумского района. Там российский дрон попал в домовладение мирных жителей 17 марта, сообщает прокуратура Сумщины.

59-летний владелец дома получил ранения, однако обратился за медицинской помощью только через несколько дней.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о военных преступлениях.

де б попросити спеціалістів з збиття дронів щоб українці не гинули???
19.03.2026 13:02 Ответить
 
 