Российский дрон атаковал гражданский автомобиль на Сумщине: ранены двое мужчин. ФОТОрепортаж

В Сумском районе правоохранители зафиксировали новые атаки российских беспилотников по гражданским объектам, в результате которых пострадали мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Сумской области.

По данным следствия, 19 марта около 09:10 враг атаковал беспилотником гражданский автомобиль в Ворожбянской громаде.

В результате удара ранения получили двое мужчин в возрасте 65 и 64 лет.

Что известно

Кроме того, еще один случай зафиксирован в Хотинской громаде Сумского района. Там российский дрон попал в домовладение мирных жителей 17 марта, сообщает прокуратура Сумщины.

59-летний владелец дома получил ранения, однако обратился за медицинской помощью только через несколько дней.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о военных преступлениях.