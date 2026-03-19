Российский дрон атаковал гражданский автомобиль на Сумщине: ранены двое мужчин. ФОТОрепортаж
В Сумском районе правоохранители зафиксировали новые атаки российских беспилотников по гражданским объектам, в результате которых пострадали мирные жители.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Сумской области.
По данным следствия, 19 марта около 09:10 враг атаковал беспилотником гражданский автомобиль в Ворожбянской громаде.
В результате удара ранения получили двое мужчин в возрасте 65 и 64 лет.
Что известно
Кроме того, еще один случай зафиксирован в Хотинской громаде Сумского района. Там российский дрон попал в домовладение мирных жителей 17 марта, сообщает прокуратура Сумщины.
59-летний владелец дома получил ранения, однако обратился за медицинской помощью только через несколько дней.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о военных преступлениях.
