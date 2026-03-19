Вето Орбана в отношении Украины - неприемлемо, - премьер Нидерландов Йеттен
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что блокирование помощи Украине со стороны Виктора Орбана является шантажом и должно быть преодолено.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал перед началом заседания Европейского совета.
Йеттен подчеркнул, что Украина нуждается в полной поддержке Запада для противодействия российской агрессии и достижения победы в войне.
"Кредит имеет решающее значение для того, чтобы Украина могла подготовиться к следующей зиме. Здесь, на европейском уровне, было принято решение, поэтому я ожидаю, что все будут его уважать", — сказал нидерландский лидер.
Нидерландский премьер подчеркнул, что на уровне ЕС уже были приняты соответствующие решения, и все страны должны их уважать и выполнять без задержек.
Он также заявил, что ЕС не должен искать альтернативный "план Б", поскольку это фактически означало бы уступки шантажу со стороны Венгрии и подрыв единства Союза.
"Я также очень рад, что Европейская комиссия смогла найти технический путь вперед, чтобы мы могли решить этот вопрос с трубопроводом ("Дружба") и чтобы этот кредит мог вступить в силу как можно скорее", – добавил Йеттен.
Что предшествовало?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит никакого решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.
Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".
Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.
нажаль, для бюрократів з єс, цигана вітька під сраку ногою, через місяць.
але ж, фіцо на посту.
ще, когось знайдуть.
отого сцикливого бельгійця.....