Вето Орбана щодо України неприйнятне, - прем’єр Нідерландів Єттен

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що блокування допомоги Україні з боку Віктора Орбана є шантажем і має бути подолане.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав перед початком засідання Європейської ради.

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Єттен наголосив, що Україна потребує повної підтримки Заходу для протидії російській агресії та здобуття перемоги у війні.

"Кредит має вирішальне значення для того, щоб Україна могла підготуватися до наступної зими. Тут, на європейському рівні, було ухвалено рішення, тому я очікую, що всі його поважатимуть", – сказав нідерландський лідер.

Нідерландський прем’єр підкреслив, що на рівні ЄС уже було ухвалено відповідні рішення, і всі країни мають їх поважати та виконувати без затримок.

Він також заявив, що ЄС не повинен шукати альтернативний "план Б", оскільки це фактично означало б поступки шантажу з боку Угорщини та підрив єдності Союзу.

"Я також дуже радий, що Європейська комісія змогла знайти технічний шлях уперед, щоб ми могли вирішити це питання з трубопроводом ("Дружба"), і щоб ця позика могла набути чинності якомога швидше", – додав Єттен.

Що передувало?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт ЄС та заявив, що не підтримає жодного рішення щодо допомоги Україні, поки не буде відновлено нафтопровід "Дружба".

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Раніше президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта направили листа Зеленському, в якому пропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зеленський заявив керівництву ЄС, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після російських ударів. знадобиться близько півтора місяця.