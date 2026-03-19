На фронте погиб соучредитель North Side Group, военный Ярослав Чернышев
На войне против России погиб украинский военнослужащий Ярослав Чернышев с позывным "Мажор", который был соучредителем военного сообщества North Side Group.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в соцсетях сообщества.
Ярослав Чернышев после завершения обучения в 2016 году сразу присоединился к войскам во время проведения АТО.
Он проходил службу в составе 53-й отдельной механизированной бригады, а впоследствии, в 2020 году, присоединился к 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.
North Side Group – это милитарное сообщество, основанное в Харькове украинскими военными. В своих соцсетях участники освещали боевые действия, в частности бои за Бахмут, а также эвакуацию военных.
Кроме того, сообщество занималось созданием тематического мерча – одежды и нашивок. Одной из самых известных стала нашивка "donbasonia".
Сам Чернышев описывал North Side Group как концепцию украинского милитари-стиля.
А отой ригоАНАЛЬНИЙ непотріб, як єрмак, бананов, татаров, абдристович…., що його зібрав зеленський в Урядовий квартал, разом з ним лише мародерять на житті Українців, з 2019 року!! Гончарук з шмигалем та данилов з умеровим, з Генпрокурорськими утікачами, цьому підтвердження!!
