На фронте погиб соучредитель North Side Group, военный Ярослав Чернышев

На войне против России погиб украинский военнослужащий Ярослав Чернышев с позывным "Мажор", который был соучредителем военного сообщества North Side Group.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в соцсетях сообщества.

Подробности

Ярослав Чернышев после завершения обучения в 2016 году сразу присоединился к войскам во время проведения АТО.

Он проходил службу в составе 53-й отдельной механизированной бригады, а впоследствии, в 2020 году, присоединился к 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

North Side Group – это милитарное сообщество, основанное в Харькове украинскими военными. В своих соцсетях участники освещали боевые действия, в частности бои за Бахмут, а также эвакуацию военных.

Кроме того, сообщество занималось созданием тематического мерча – одежды и нашивок. Одной из самых известных стала нашивка "donbasonia".

Сам Чернышев описывал North Side Group как концепцию украинского милитари-стиля.

