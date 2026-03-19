На фронте погиб соучредитель North Side Group, военный Ярослав Чернышев

Погиб Ярослав Чернышев

На войне против России погиб украинский военнослужащий Ярослав Чернышев с позывным "Мажор", который был соучредителем военного сообщества North Side Group.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в соцсетях сообщества.

Подробности

Ярослав Чернышев после завершения обучения в 2016 году сразу присоединился к войскам во время проведения АТО.

Он проходил службу в составе 53-й отдельной механизированной бригады, а впоследствии, в 2020 году, присоединился к 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

Читайте: Военные и ученые предложат совместные решения для уменьшения потерь среди личного состава

Погиб Ярослав Чернышев

North Side Group – это милитарное сообщество, основанное в Харькове украинскими военными. В своих соцсетях участники освещали боевые действия, в частности бои за Бахмут, а также эвакуацию военных.

Кроме того, сообщество занималось созданием тематического мерча – одежды и нашивок. Одной из самых известных стала нашивка "donbasonia".

Сам Чернышев описывал North Side Group как концепцию украинского милитари-стиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С погибшим комбригом 39-й бригады, Героем Украины Александром Довгачем простились в Житомире. ФОТОрепортаж

Низький уклін воїнові. Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо
19.03.2026 16:08 Ответить
Сум..
19.03.2026 16:14 Ответить
Рашистким ********* смерть.
19.03.2026 16:42 Ответить
Низький уклін воїнові. Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо
19.03.2026 16:08 Ответить
Що немита кацапська свинособака робить в Америці? Ховається від ***** та його сраного сво?
19.03.2026 16:51 Ответить
Брись брудна кацапська паскуда - здохни 😡
19.03.2026 16:53 Ответить
Сум..
19.03.2026 16:14 Ответить
Українці, боронять Україну від московської війни власними життям!!!
А отой ригоАНАЛЬНИЙ непотріб, як єрмак, бананов, татаров, абдристович…., що його зібрав зеленський в Урядовий квартал, разом з ним лише мародерять на житті Українців, з 2019 року!! Гончарук з шмигалем та данилов з умеровим, з Генпрокурорськими утікачами, цьому підтвердження!!
19.03.2026 16:16 Ответить
Рашистким ********* смерть.
19.03.2026 16:42 Ответить
19.03.2026 16:53 Ответить
Честь Воїну!
19.03.2026 16:56 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття
родині Ярослава 😪😪😪
19.03.2026 16:57 Ответить
 
 