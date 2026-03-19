На фронті загинув співзасновник North Side Group, військовий Ярослав Чернишев

На війні проти Росії загинув український військовий Ярослав Чернишев із позивним "Мажор", який був співзасновником мілітарної спільноти North Side Group.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у соцмережах спільноти.

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Подробиці

Ярослав Чернишев після завершення навчання у 2016 році одразу долучився до війська під час проведення АТО.

Він проходив службу у складі 53 окремої механізованої бригади, а згодом, у 2020 році, приєднався до 25 окремої повітряно-десантної бригади.

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North Side Group – це мілітарна спільнота, заснована у Харкові українськими військовими. У своїх соцмережах учасники висвітлювали бойові дії, зокрема бої за Бахмут, а також евакуацію військових.

Окрім цього, спільнота займалася створенням тематичного мерчу – одягу та патчів. Одним із найвідоміших став патч "donbasonia".

Сам Чернишев описував North Side Group як концепцію українського мілітарі-стилю.

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