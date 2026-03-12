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Новини Фото Втрати України
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Із полеглим комбригом 39 бригади, Героєм України Олександром Довгачем попрощалися у Житомирі. ФОТОрепортаж

12 березня у Житомирі відбулася церемонія прощання із командиром 39-ї бригади тактичної авіації, Героєм України полковником Олександром Довгачем, який поліг під час виконання бойового завдання на Східному напрямку. 

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Свято-Михайлівському кафедральному соборі із льотчиком попрощалися рідні, бойові друзі та сотні українців, для яких він назавжди залишиться символом мужності та відданості небу України.

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У Житомирі попрощалися з пілотом Олександром Довгачем
Фото: NV
У Житомирі попрощалися з пілотом Олександром Довгачем
Фото: NV
У Житомирі попрощалися з пілотом Олександром Довгачем
Фото: NV
У Житомирі попрощалися з пілотом Олександром Довгачем
Фото: NV

"Мій льотний склад рветься в бій. У нас є черга. Коли я бачу, що завдання дуже ризиковане, я стараюсь йти сам. Командир бригади так і повинен діяти. Він повинен показувати своїм прикладом як треба це робити", - розповідав про свою роботу Олександр Довгач.

У Житомирі попрощалися з пілотом Олександром Довгачем
Фото: NV
У Житомирі попрощалися з пілотом Олександром Довгачем
Фото: NV
У Житомирі попрощалися з пілотом Олександром Довгачем
Фото: NV
У Житомирі попрощалися з пілотом Олександром Довгачем
Фото: NV

Що відомо про полеглого Героя?

  • Олександр Довгач служив льотчиком-винищувачем авіаційної бригади, дислокованої на Київщині, та у складі 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації на Полтавщині. Пізніше був призначений командиром 39-ї бригади тактичної авіації, яка базується на Житомирщині.
  • Виконував бойові завдання під час антитерористичної операції на Сході України.
  • Він здійснив понад 150 бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний, розповіли у Повітряних силах ЗСУ.
  • 30 вересня 2025 року Довгач отримав звання Героя України "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
  • Досвідчений пілот та командир 39-ї бригади тактичної авіації загинув 9 березня 2026 року на Східному напрямку під час виконання бойового завдання.
  • На момент загибелі йому виповнилося 52 роки. У воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів, молодшому з яких — 2 роки.

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Світла пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині Олександра 😪😪😪
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12.03.2026 21:27 Відповісти
R. I. P.
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12.03.2026 21:31 Відповісти
Честь...
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12.03.2026 21:41 Відповісти
😢
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12.03.2026 21:55 Відповісти
Вічна Пам'ять Воїну!💔
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12.03.2026 22:03 Відповісти
Вічного польоту....Чернігівське ВВАУЛ в жалобі.....
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12.03.2026 22:11 Відповісти
таким комбригом не то, что его ребята, а мы все должны гордится
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12.03.2026 22:39 Відповісти
❤️🖤💙💛
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12.03.2026 23:59 Відповісти
 
 