Враг нанес удар по двум районам Днепропетровщины: почти 30 атак за день
По состоянию на 18:30 четверга, 19 марта, российские оккупанты почти 30 раз обстреляли два района Днепропетровщины из артиллерии и с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, которого цитирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
- Россияне обстреливали райцентр, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую громады. Повреждены лицей, частные и многоквартирные дома, хозяйственное сооружение. Пострадала 54-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.
Обстрелы Синельниковского района
- Оккупанты нанесли удар по Межевской громаде. Повреждена пожарная часть.
Ранее мы сообщали, что российский дрон атаковал гражданский автомобиль на Сумщине: ранены двое мужчин.
