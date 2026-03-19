Враг нанес удар по двум районам Днепропетровщины: почти 30 атак за день

По состоянию на 18:30 четверга, 19 марта, российские оккупанты почти 30 раз обстреляли два района Днепропетровщины из артиллерии и с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, которого цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы Никопольщины

Россияне обстреливали райцентр, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую громады. Повреждены лицей, частные и многоквартирные дома, хозяйственное сооружение. Пострадала 54-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Обстрелы Синельниковского района

Оккупанты нанесли удар по Межевской громаде. Повреждена пожарная часть.

