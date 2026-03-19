Враг нанес удар по двум районам Днепропетровщины: почти 30 атак за день

Российская атака на Днепропетровскую область

По состоянию на 18:30 четверга, 19 марта, российские оккупанты почти 30 раз обстреляли два района Днепропетровщины из артиллерии и с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, которого цитирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Никопольщины

  • Россияне обстреливали райцентр, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую громады. Повреждены лицей, частные и многоквартирные дома, хозяйственное сооружение. Пострадала 54-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Обстрелы Синельниковского района

  • Оккупанты нанесли удар по Межевской громаде. Повреждена пожарная часть.

Ранее мы сообщали, что российский дрон атаковал гражданский автомобиль на Сумщине: ранены двое мужчин.

