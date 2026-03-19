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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини: майже 30 атак за день

Російська атака на Дніпропетровську область

Російські окупанти станом на 18:30 четверга, 19 березня, майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, якого цитує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Нікопольщини

  • Росіяни били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені ліцей, приватні і багатоквартирні будинки, господарська споруда. Постраждала 54-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Обстріли Синельниківщини

  • Окупанти поцілили по Межівській громаді. Пошкоджена пожежна частина.

Раніше ми повідомляли, що російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині: поранені двоє чоловіків.

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