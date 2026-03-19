Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини: майже 30 атак за день
Російські окупанти станом на 18:30 четверга, 19 березня, майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, якого цитує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
- Росіяни били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені ліцей, приватні і багатоквартирні будинки, господарська споруда. Постраждала 54-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Обстріли Синельниківщини
- Окупанти поцілили по Межівській громаді. Пошкоджена пожежна частина.
Раніше ми повідомляли, що російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині: поранені двоє чоловіків.
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