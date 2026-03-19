Жеваго получил подозрение во Франции за растрату более 500 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ
Офис Генерального прокурора Украины сообщил о вручении подозрения бывшему народному депутату и бенефициару банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго во Франции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подозрение вручено в Париже во исполнение запроса о международной правовой помощи при участии украинских прокуроров и следователей ГБР.
Обстоятельства дела
Как написал в Facebook генеральный прокурор Руслан Кравченко, бывшему нардепу инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.
По данным следствия, Жеваго фактически контролировал более 96% уставного капитала банка и организовал иерархическую группу топ-менеджеров для системного вывода средств через подконтрольные компании и иностранные финансовые учреждения.
Схема предусматривала заключение фиктивных кредитных и гарантийных обязательств, а также легализацию средств за рубежом. Фактически использование финансовых ресурсов банка, включая средства вкладчиков и рефинансирование Национального банка Украины, осуществлялось в частных интересах бенефициара. Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.
Реакция и дальнейшие шаги
Генеральный прокурор подчеркнул эффективное сотрудничество украинских и французских правоохранительных органов, которое позволило вручить подозрение за рубежом.
"Ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания", — отметил Кравченко.
Во время вручения подозрения Жеваго заявил о его необоснованности и политическом характере преследования. Расследование продолжается.
