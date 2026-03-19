Жеваго отримав підозру у Франції за розтрату понад 500 млн грн. ФОТОрепортаж

Офіс Генерального прокурора України повідомив про вручення підозри колишньому народному депутату та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго у Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підозра вручена в Парижі на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участю українських прокурорів та слідчих ДБР.

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Обставини справи

Як написав у Фейсбуці генеральний прокурор Руслан Кравченко, колишньому нардепу інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, Жеваго фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та організував ієрархічну групу топменеджерів для системного виведення коштів через підконтрольні компанії та іноземні фінансові установи.

Схема передбачала укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань, а також легалізацію коштів за кордоном. Фактично використання фінансових ресурсів банку, включно з коштами вкладників та рефінансуванням Національного банку України, здійснювалось у приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.







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Реакція та подальші кроки

Генпрокурор наголосив на ефективній співпраці українських та французьких правоохоронців, що дозволила вручити підозру за кордоном.

"Відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування", — зазначив Кравченко.

Під час вручення підозри Жеваго заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Розслідування триває.

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