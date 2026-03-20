Россияне убили женщину дроном в Запорожской области

Атака дронов в Запорожской области

Вечером 19 марта российские террористы обстреляли дронами Запорожскую область. В Пологовском районе в результате российской атаки погибла 44-летняя женщина.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, пишет Цензор.НЕТ.

Что известно? 

По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном по автодороге недалеко от села Преображенка. В результате удара женщина получила смертельные ранения и погибла на месте.

Оккупанты нанесли удар по Харькову

Также в ночь на 20 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударным беспилотником.

Попадание зафиксировано в Шевченковском районе города. Сам удар произошел вблизи учебного заведения.

В здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Дивне мовчання, отих «борців з ТЦК» проти мобілізаційних заходів в Україні!?!?!?
Як лайна у рота набрали…
20.03.2026 01:59 Ответить
нема болда? - нема розмови...
20.03.2026 05:54 Ответить
самі придумали?
20.03.2026 06:46 Ответить
"Плешивая ботекоксная умалишенная моль" послала на Україну своїх лаптєногих орків вбити 44- жінку.....
20.03.2026 03:16 Ответить
та кацапам жінку вбити як мені сьомку луснути...
20.03.2026 05:45 Ответить
 
 