Россияне убили женщину дроном в Запорожской области

Вечером 19 марта российские террористы обстреляли дронами Запорожскую область. В Пологовском районе в результате российской атаки погибла 44-летняя женщина.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, пишет Цензор.НЕТ.

Что известно?

По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном по автодороге недалеко от села Преображенка. В результате удара женщина получила смертельные ранения и погибла на месте.

Оккупанты нанесли удар по Харькову

Также в ночь на 20 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударным беспилотником.

Попадание зафиксировано в Шевченковском районе города. Сам удар произошел вблизи учебного заведения.

В здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала.

