Россияне убили женщину дроном в Запорожской области
Вечером 19 марта российские террористы обстреляли дронами Запорожскую область. В Пологовском районе в результате российской атаки погибла 44-летняя женщина.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, пишет Цензор.НЕТ.
Что известно?
По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном по автодороге недалеко от села Преображенка. В результате удара женщина получила смертельные ранения и погибла на месте.
Оккупанты нанесли удар по Харькову
Также в ночь на 20 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударным беспилотником.
Попадание зафиксировано в Шевченковском районе города. Сам удар произошел вблизи учебного заведения.
В здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала.
Як лайна у рота набрали…