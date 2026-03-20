Росіяни вбили жінку дроном у Запорізькій області

Увечері, 19 березня, російські терористи обстріляли дронами Запорізьку область. У Пологівському районі внаслідок російської атаки загинула 44-річна жінка.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За попередніми даними, російські окупанти вдарили FPV-дроном по автодорозі неподалік села Преображенка. Унаслідок удару жінка отримала смертельні поранення та загинула на місці.

Окупанти вдарили по Харкову

Також у ніч на 20 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником.

Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста. Сам удар стався поблизу навчального закладу.

У будівлі вибиті вікна. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

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