Росіяни вбили жінку дроном у Запорізькій області
Увечері, 19 березня, російські терористи обстріляли дронами Запорізьку область. У Пологівському районі внаслідок російської атаки загинула 44-річна жінка.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За попередніми даними, російські окупанти вдарили FPV-дроном по автодорозі неподалік села Преображенка. Унаслідок удару жінка отримала смертельні поранення та загинула на місці.
Окупанти вдарили по Харкову
Також у ніч на 20 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником.
Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста. Сам удар стався поблизу навчального закладу.
У будівлі вибиті вікна. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
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