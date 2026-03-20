Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 19 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:20 - БпЛА на Чернігівщині курсом на Ніжин.

О 18:45 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів:

БпЛА повз Конотоп курсом на Бахмач.

БпЛА на межі Сумщини на Полтавщини курсом на Заводське.

Оновлена інформація

О 19:34 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Синельникове та Славгород.

О 19:57 - БпЛА з Чорного моря у напрямку Південного.

О 21:06 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:13 - Пуски КАБів на Сумщині.

Оновлена інформація

О 21:54 - Ворожі БпЛА на Павлоград з північного сходу та південного сходу.

О 22:27 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 22:59 - Ворожі БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину у напрямку Миколаєва.

О 23:07 - Пуски КАБів на Запоріжжя та Дніпропетровщину.

О 23:21 - Ворожі БпЛА в р-ні. н.п. Білопілля та Недригайлів курс південний.

О 23:22 - БпЛА в р-ні. Богодухова курс південно-західний.

Оновлена інформація

О 23:55 - Група ворожих БпЛА північніше Полтави курс західний.

О 23:56 - БпЛА курсом на Харків з півночі.

Оновлена інформація

О 00:22 - БпЛА західніше Чернігова у напрямку Київщини, вектор руху Київ.

О 00:48 - Ворожі БпЛА у напрямку Сміли (Черкащина) зі сходу.

О 00:50 - БпЛА наближається до Києва з півночі.

Оновлена інформація

О 01:29 - Повітряні сили повідомляють про ворожі дрони:

Група ворожих БпЛА з Чорного моря у напрямку Чорноморського р-ну.

Ворожі БпЛА з Черкащини вектором руху на Білу Церкву.

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини вектором руху на Павлоград.

Ворожі БпЛА в р-ні. н.п. Лебедин курсом на Полтавщину.

Ворожі БпЛА на північному сході Чернігівщини вектор руху Чернігів.

О 01:41 - Декілька БпЛА рухаються у напрямку Затоки та Сергіївки.

Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти станом на 18:30 четверга, 19 березня, майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

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