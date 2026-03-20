Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 19 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:20 - БпЛА на Чернігівщині курсом на Ніжин.
О 18:45 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів:
- БпЛА повз Конотоп курсом на Бахмач.
- БпЛА на межі Сумщини на Полтавщини курсом на Заводське.
Оновлена інформація
О 19:34 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Синельникове та Славгород.
О 19:57 - БпЛА з Чорного моря у напрямку Південного.
О 21:06 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:13 - Пуски КАБів на Сумщині.
Оновлена інформація
О 21:54 - Ворожі БпЛА на Павлоград з північного сходу та південного сходу.
О 22:27 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 22:59 - Ворожі БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину у напрямку Миколаєва.
О 23:07 - Пуски КАБів на Запоріжжя та Дніпропетровщину.
О 23:21 - Ворожі БпЛА в р-ні. н.п. Білопілля та Недригайлів курс південний.
О 23:22 - БпЛА в р-ні. Богодухова курс південно-західний.
Оновлена інформація
О 23:55 - Група ворожих БпЛА північніше Полтави курс західний.
О 23:56 - БпЛА курсом на Харків з півночі.
Оновлена інформація
О 00:22 - БпЛА західніше Чернігова у напрямку Київщини, вектор руху Київ.
О 00:48 - Ворожі БпЛА у напрямку Сміли (Черкащина) зі сходу.
О 00:50 - БпЛА наближається до Києва з півночі.
Оновлена інформація
О 01:29 - Повітряні сили повідомляють про ворожі дрони:
- Група ворожих БпЛА з Чорного моря у напрямку Чорноморського р-ну.
- Ворожі БпЛА з Черкащини вектором руху на Білу Церкву.
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини вектором руху на Павлоград.
- Ворожі БпЛА в р-ні. н.п. Лебедин курсом на Полтавщину.
- Ворожі БпЛА на північному сході Чернігівщини вектор руху Чернігів.
О 01:41 - Декілька БпЛА рухаються у напрямку Затоки та Сергіївки.
Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти станом на 18:30 четверга, 19 березня, майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.
Будь ласка, зачекайте...
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