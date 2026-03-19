Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 19 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:20 — БПЛА в Черниговской области курсом на Нежин.

В 18:45 - Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов:

БПЛА мимо Конотопа курсом на Бахмач.

БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Заводское.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты по состоянию на 18:30 четверга, 19 марта, почти 30 раз атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.

