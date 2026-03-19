Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 19 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:20 — БПЛА в Черниговской области курсом на Нежин.
В 18:45 - Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов:
- БПЛА мимо Конотопа курсом на Бахмач.
- БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Заводское.
Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты по состоянию на 18:30 четверга, 19 марта, почти 30 раз атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.
Igor Grytselyak
19.03.2026 19:45
