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Новини Обстріл Харкова
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Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено навчальний заклад

Безпілотник ударив по Харкову

У ніч на 20 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова

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Що відомо? 

За словами Терехова, влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста. Сам удар стався поблизу навчального закладу.

"Влучання біля навчального закладу у Шевченківському районі, у будівлі вибиті вікна. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – зазначив Терехов.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється.

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Атака ударних безпілотників

У ніч проти 20 березня окупанти продовжують атакувати територію України ударними дронами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. О 23:56  повідомлялося про БпЛА курсом на Харків з півночі.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6032) Харків (6172) атака (1701) Терехов Ігор (324) Харківська область (2890) Харківський район (969)
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