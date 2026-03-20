Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено навчальний заклад
У ніч на 20 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Що відомо?
За словами Терехова, влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста. Сам удар стався поблизу навчального закладу.
"Влучання біля навчального закладу у Шевченківському районі, у будівлі вибиті вікна. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – зазначив Терехов.
Наразі на місці працюють відповідні служби. Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється.
Атака ударних безпілотників
У ніч проти 20 березня окупанти продовжують атакувати територію України ударними дронами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. О 23:56 повідомлялося про БпЛА курсом на Харків з півночі.
- Раніше ми повідомляли, що російські окупанти станом на 18:30 четверга, 19 березня, майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.
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