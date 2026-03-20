Новости Обстрел Харькова
Оккупанты нанесли удар по Харькову: повреждено учебное заведение

Беспилотник нанес удар по Харькову

В ночь на 20 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударным беспилотником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Игоря Терехова

Что известно? 

По словам Терехова, попадание зафиксировано в Шевченковском районе города. Сам удар произошел вблизи учебного заведения.

"Попадание возле учебного заведения в Шевченковском районе, в здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил Терехов.

В данное время на месте работают соответствующие службы. Обследование территории продолжается, информация о последствиях уточняется.

Атака ударных беспилотников

В ночь на 20 марта оккупанты продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. В 23:56 сообщалось о БПЛА, летящем на Харьков с севера.

беспилотник Харьков атака Терехов Игорь Харьковская область Харьковский район
Атвєточку по Бєлгороду.
показать весь комментарий
20.03.2026 00:58 Ответить
А іх то за што!???
показать весь комментарий
20.03.2026 06:54 Ответить
Та отож.
показать весь комментарий
20.03.2026 08:19 Ответить
 
 