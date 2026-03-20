Оккупанты нанесли удар по Харькову: повреждено учебное заведение

В ночь на 20 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударным беспилотником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По словам Терехова, попадание зафиксировано в Шевченковском районе города. Сам удар произошел вблизи учебного заведения.

"Попадание возле учебного заведения в Шевченковском районе, в здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил Терехов.

В данное время на месте работают соответствующие службы. Обследование территории продолжается, информация о последствиях уточняется.

Атака ударных беспилотников

В ночь на 20 марта оккупанты продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. В 23:56 сообщалось о БПЛА, летящем на Харьков с севера.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты по состоянию на 18:30 четверга, 19 марта, почти 30 раз атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.

