Оккупанты нанесли удар по Харькову: повреждено учебное заведение
В ночь на 20 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударным беспилотником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Игоря Терехова.
Что известно?
По словам Терехова, попадание зафиксировано в Шевченковском районе города. Сам удар произошел вблизи учебного заведения.
"Попадание возле учебного заведения в Шевченковском районе, в здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил Терехов.
В данное время на месте работают соответствующие службы. Обследование территории продолжается, информация о последствиях уточняется.
Атака ударных беспилотников
В ночь на 20 марта оккупанты продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. В 23:56 сообщалось о БПЛА, летящем на Харьков с севера.
- Ранее мы сообщали, что российские оккупанты по состоянию на 18:30 четверга, 19 марта, почти 30 раз атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.
