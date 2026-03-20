Атака РФ на Запорожский район: погибла женщина, ранены мужчина и ребенок. ВИДЕО

Россияне ночью атаковали Запорожский район. В результате двух ударов погибла 30-летняя женщина, ранения получили мужчина и 10-летний мальчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения.

Ночью россияне атаковали Запорожский район. Нанесли два удара, в результате которых разрушены частные дома", — говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки

Что предшествовало?

Российские оккупанты в течение 19 марта почти 30 раз атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.

Черговий рашиський терор проти мирного населення ,бодай ви виздихали кацапські варвари.
20.03.2026 07:43 Ответить
20.03.2026 08:34 Ответить
 
 