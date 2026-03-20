Атака РФ на Запорожский район: погибла женщина, ранены мужчина и ребенок. ВИДЕО
Россияне ночью атаковали Запорожский район. В результате двух ударов погибла 30-летняя женщина, ранения получили мужчина и 10-летний мальчик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.
"Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения.
Ночью россияне атаковали Запорожский район. Нанесли два удара, в результате которых разрушены частные дома", — говорится в сообщении.
Последствия вражеской атаки
Что предшествовало?
Российские оккупанты в течение 19 марта почти 30 раз атаковали два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.
