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Атака РФ на Запорізький район: загинула жінка, поранено чоловіка і дитину. ВIДЕО

Росіяни вночі атакували Запорізький район. Внаслідок двох ударів загинула 30-річна жінка, поранено чоловіка та 10-річного хлопчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень.

Вночі росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожої атаки

Що передувало?

Російські окупанти  протягом 19 березня, майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

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обстріл (34691) Запорізька область (5021) Запорізький район (645)
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