Атака РФ на Запорізький район: загинула жінка, поранено чоловіка і дитину. ВIДЕО
Росіяни вночі атакували Запорізький район. Внаслідок двох ударів загинула 30-річна жінка, поранено чоловіка та 10-річного хлопчика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень.
Вночі росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки", - йдеться в повідомленні.
Наслідки ворожої атаки
Що передувало?
Російські окупанти протягом 19 березня, майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.
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