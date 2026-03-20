Технические работы в "Оберіг": Резерв+ временно ограничит доступ к услугам

В реестре "Оберіг" запланированы технические работы с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что во время технических работ в Резерв+ временно не будут работать услуги и обновление документов.

"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее скачайте PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Скачать PDF", - подчеркнули в Минобороны.

И добавили, что работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Что предшествовало?

Военнообязанные, призывники и резервисты отныне могут запланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение "Резерв+".

Читайте также: В приложении "Армія+" появилось обучение по радиоэлектронной борьбе