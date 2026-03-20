Технические работы в "Оберіг": Резерв+ временно ограничит доступ к услугам
В реестре "Оберіг" запланированы технические работы с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Отмечается, что во время технических работ в Резерв+ временно не будут работать услуги и обновление документов.
"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее скачайте PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Скачать PDF", - подчеркнули в Минобороны.
И добавили, что работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.
Что предшествовало?
Военнообязанные, призывники и резервисты отныне могут запланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение "Резерв+".
неробочий резерв+, так своєчасно "зламався".
але, тцк, особливо київське заперечує, що проводяться массові "оповіщення" киян та гостей столиці, має терміновий план поповнення полігонів.