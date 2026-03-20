Технічні роботи в "Оберіг": Резерв+ тимчасово обмежить доступ до послуг
У реєстрі "Оберіг" заплановані технічні роботи з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Зазначається, що під час технічних робіт у Резерв+ тимчасово не працюватимуть послуги та оновлення документів.
"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", - наголосили у Міноборони.
Та додали, що роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Що передувало?
Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок "Резерв+".
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неробочий резерв+, так своєчасно "зламався".
але, тцк, особливо київське заперечує, що проводяться массові "оповіщення" киян та гостей столиці, має терміновий план поповнення полігонів.