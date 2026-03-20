Технічні роботи в "Оберіг": Резерв+ тимчасово обмежить доступ до послуг

У реєстрі "Оберіг" заплановані технічні роботи з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що під час технічних робіт у Резерв+ тимчасово не працюватимуть послуги та оновлення документів.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", - наголосили у Міноборони.

Та додали, що роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Що передувало?

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок "Резерв+".

Читайте також: У застосунку Армія+ з’явилось навчання з радіоелектронної боротьби