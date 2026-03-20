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Новини Технічні роботи у Резерв+
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Технічні роботи в "Оберіг": Резерв+ тимчасово обмежить доступ до послуг

ехнічні роботи в "Оберіг": Резерв+ тимчасово обмежить доступ до послуг

У реєстрі "Оберіг" заплановані технічні роботи з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Зазначається, що під час технічних робіт у Резерв+ тимчасово не працюватимуть послуги та оновлення документів.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", - наголосили у Міноборони.

Та додали, що роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Що передувало?

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок "Резерв+".

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Автор: 

Міноборони (7911) Резерв+ (131)
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Топ коментарі
+5
прошу посполитих чоловічої статі на вулиці.
неробочий резерв+, так своєчасно "зламався".
але, тцк, особливо київське заперечує, що проводяться массові "оповіщення" киян та гостей столиці, має терміновий план поповнення полігонів.
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20.03.2026 11:57 Відповісти
+5
Йде злив бд на рашку, нічого нового
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20.03.2026 12:04 Відповісти
+5
постійно висне,перегружене,має неконтрольований доступ,відсутність захисту баз та взлому.....шикарна штука,треба брати
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20.03.2026 12:05 Відповісти

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