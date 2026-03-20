Германия упростила экспорт вооружения в Украину и страны Персидского залива

Правительство Германии ввело упрощенную процедуру экспорта отдельных видов вооружения в Украину и страны Персидского залива, что позволит ускорить поставки военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Handelsblatt.

Речь идет о новой генеральной экспортной лицензии (AGG), которая, по словам министра экономики Германии Катерины Райхе, выдана сроком на шесть месяцев. Она позволяет оперативнее осуществлять поставки в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Украину.

Согласно решению правительства, новая лицензия позволяет экспортерам не подавать отдельные заявки в Федеральное ведомство по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA) для каждой поставки.

Разрешение распространяется на оборудование для противовоздушной и морской обороны, а также на средства для разминирования. При этом компании обязаны соблюдать требования по регистрации и ежемесячной отчетности.

Как рассказала Райхе, решение принято на фоне роста вызовов в сфере безопасности. По ее словам, атаки Ирана на страны Персидского залива сформировали насущную потребность в усилении обороны, в частности в сфере ПВО. В то же время, по ее оценке, потребность Украины в военной поддержке остается неизменной.

Новая лицензия будет действовать до 15 сентября 2026 года. Ожидается, что упрощение процедур позволит сократить время между заключением контрактов и фактическими поставками вооружения, что является критически важным в условиях актуальных угроз безопасности.

