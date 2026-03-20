Німеччина спростила експорт озброєння до України та країн Перської затоки

Уряд Німеччини запровадив спрощену процедуру експорту окремих видів озброєння до України та країн Перської затоки, що дозволить пришвидшити постачання військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Handelsblatt.

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Йдеться про нову генеральну експортну ліцензію (AGG), яку, за словами міністерки економіки Німеччини Катеріни Райхе, видано строком на шість місяців. Вона дозволяє оперативніше здійснювати поставки до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту, Бахрейну, Оману та України.

Подробиці

Згідно з рішенням уряду, нова ліцензія дає змогу експортерам не подавати окремі заявки до Федерального відомства з економічних питань та експортного контролю (BAFA) для кожної поставки.

Дозвіл поширюється на обладнання для протиповітряної та морської оборони, а також на засоби для розмінування. Водночас компанії зобов’язані дотримуватися вимог щодо реєстрації та щомісячної звітності.

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Як пояснила Райхе, рішення ухвалено на тлі зростання безпекових викликів. За її словами, атаки Ірану на країни Перської затоки сформували нагальну потребу у посиленні оборони, зокрема у сфері ППО. Водночас, за її оцінкою, потреба України у військовій підтримці залишається незмінною.

Нова ліцензія діятиме до 15 вересня 2026 року. Очікується, що спрощення процедур дозволить скоротити час між укладенням контрактів і фактичними поставками озброєння, що є критично важливим в умовах актуальних безпекових загроз.

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