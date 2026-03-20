На сайте ОП с пятой попытки зарегистрировали петицию о сохранении Карпат

С пятой попытки на сайте Офиса Президента зарегистрировали петицию ветерана и эколога Андрея Тупикова с требованием подать законопроект, который защитит Карпаты.

Об этом пишет Голка, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Текст петиции Тупиков подал впервые в феврале и требовал безотлагательно внести в Раду законопроект, который урегулирует особые условия устойчивого развития Карпатского региона и обеспечит охрану его уникальных природных комплексов, ландшафтов и культуры.

Инициатива также должна сделать невозможными сплошные вырубки лесов, любые формы масштабного строительства и размещение связанной инженерной инфраструктуры на территориях выше 1000 метров над уровнем моря, а также на других природных участках, имеющих ключевое значение для сохранения биоразнообразия, водных ресурсов и ландшафтов.

Читайте: Петиция о запрете русскоязычных версий сайтов набрала необходимое количество подписей

Отказы

Петицию не регистрировали 4 раза, поэтому Тупиков обращался и в ОП, и в Офис уполномоченного по правам человека.

"В то время, когда российская агрессия против Украины приводит к многочисленным разрушениям инфраструктуры и значительному ущербу природе и культурному наследию, мы не имеем права собственноручно усугублять эти потери внутри страны, разрушая Карпаты под прикрытием узкоотраслевых интересов. Сохранение Карпат – это не только наш национальный долг, но и выполнение международных природоохранных обязательств Украины. Потеря этих территорий означала бы потерю природного ресурса, способного поддерживать восстановление общества в послевоенный период", – говорится в петиции.

Также ветеран подчеркивает, что необходимо создать новые и расширить уже существующие природоохранные территории в Карпатах, в частности: заказники "Вольный Свидовец", "Полонина Гострая", "Полонина Красная", "Полонина Апецкая", "Полонина Бычков", "Лютянская Голица", "Верховинский Водораздельный хребет", национальных природных парков "Величественные Карпаты", "Верховинский".

Кроме того, Тупиков в петиции подчеркивает, что крайне необходимо. Ходатайство об этом уже давно было подано в профильное министерство.

Смотрите также: Как Левочкин украл кусок Карпат и ему за это ничего не было || Без цензуры. ВИДЕО

"Голка" напоминает, что законопроект "Об Изумрудной сети" народные депутаты провалили еще в 2021 году. Тогда журналисты засняли переписку между народными депутатами из Закарпатья, что этот закон заблокирует возможность строительства в Карпатах и его нужно блокировать. Закон до сих пор не проголосовали.

"В 2026 году Министерство экономики выдало положительное заключение об оценке воздействия на окружающую среду для строительства ветряных турбин на полонине Руна в Карпатах. Там ведет застройку фирма, приближенная к бывшему регионалу Максиму Ефимову. Дорогу на полонину построило ГП "Леса Украины" за собственные средства, для этого вырубив девственный лес и начав строить фундаменты до получения официального разрешения на реализацию проекта.

Природоохранные организации раскритиковали решение Минэкономики не только из-за вреда для окружающей среды, но и из-за того, что правительство по сути устанавливает неравные правила игры для бизнеса. От таких решений, которые легализуют нарушения, страдает и добросовестный бизнес, который сначала оформляет разрешения, а затем приступает к работам", — отметили там.

Читайте также: Львовский облсовет разрешил отдать 176 гектаров леса под строительство курорта с господдержкой в Карпатах