На сайті ОП з п’ятої спроби зареєстрували петицію про збереження Карпат

З п'ятої спроби на сайті Офісу Президента зареєстрували петицію ветерана та еколога Андрія Тупікова з вимогою подати законопроєкт, що захистить Карпати.

Про це пише Голка, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Петицію можна підписати за посиланням.

Текст петиції Тупіков подав вперше у лютому та вимагав невідкладно подати до Ради законопроєкт, що врегулює особливі умови сталого розвитку Карпатського регіону та забезпечить охорону його унікальних природних комплексів, ландшафтів та культури.

Ініціатива також має унеможливити суцільні рубки лісів, будь‑які форми масштабного будівництва й розміщення пов’язаної інженерної інфраструктури на територіях вище 1000 метрів над рівнем моря, а також на інших природних ділянках, які мають ключове значення для збереження біорізноманіття, водних ресурсів і ландшафтів.

Читайте: Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну кількість підписів

Відмови

Петицію не реєстрували 4 рази, тому Тупіков звертався і до ОП, і до Офісу уповноваженого з прав людини.

"У час, коли російська агресія проти України призводить до численних руйнувань інфраструктури та значній шкоді природі й культурній спадщині, ми не маємо права власноруч масштабувати ці втрати в середині країни, руйнуючи Карпати під прикриттям вузькогалузевих інтересів. Збереження Карпат – це не лише наш національний обов’язок, але й виконання міжнародних природоохоронних зобов’язань України. Втрата цих територій означала б втрату природного ресурсу, здатного підтримувати відновлення суспільства у післявоєнний період", – йдеться у петиції.

Також ветеран наголошує, що необхідно створити нові та розширити вже наявні природоохоронні території в Карпатах, зокрема: заказників "Вільний Свидовець", "Полонина Гостра", "Полонина Красна", "Полонина Апецька", "Полонина Бичків", "Лютянська Голиця", "Верховинський Вододільний хребет", національних природних парків "Величні Карпати", "Верховинський".

Окрім цього, Тупіков у петиції наголошує, що вкрай необхідно Клопотання про це вже давно було подано до профільного міністерства.

Також дивіться: Як Льовочкін украв шмат Карпат і йому за це нічого не було || Без цензури. ВIДЕО

"Голка" нагадує, що законопроєкт "Про Смарагдову мережу" народні депутати провалили ще 2021 року. Тоді журналісти зафільмували переписку між народними депутатами із Закарпаття, що цей закон заблокує можливість будувати у Карпатах і його треба блокувати. Закон і досі не проголосували.

"У 2026 році Міністерство економіки видало позитивний висновок оцінки впливу на довкілля для будівництва вітряків на полонині Руна в Карпатах. Там веде забудову фірма, наближена до колишнього регіонала Максима Єфімова. Дорогу на полонину побудувало ДП "Ліси України" за власні кошти, для цього вирубавши праліс і почавши будувати фундаменти до отримання офіційного дозволу на реалізацію проекту.

Природоохоронні організації розкритикували рішення Мінекономіки не лише з огляду на шкоду для довкілля, а й з огляду на те, що уряд по суті встановлює неоднакові правила гри для бізнесу. Від таких рішень, які легалізують порушення, страждає і доброчесний бізнес, який спершу оформлює дозволи, а потім розпочинає роботи", - зазначили там.

Також читайте: Львівська облрада дозволила віддати 176 гектарів лісу під будівництво курорту з держпідтримкою у Карпатах