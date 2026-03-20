Укрпочта выпустила марку в честь саперов: в Киеве состоялось специальное погашение. ФОТОрепортаж

Укрпочта представила новый почтовый выпуск "Возвращаем к жизни: герои разминирования", посвященный украинским саперам.

Церемония специального погашения марки состоялась на Майдане Независимости возле Главпочтамта в Киеве.

Проект реализован при участии хорватской компании DOK-ING, ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта и профильного министерства. Его цель – почтить работу саперов, которые очищают территории Украины от взрывоопасных предметов.

По словам заместителя министра Игоря Безкаравайного, разминирование является ключевой задачей для восстановления страны.

"Разминирование – чрезвычайно важная работа для будущего нашего государства. Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать саперов и ускорять этот процесс", – отметил он.

В ведомстве отмечают, что Украина остается одной из самых заминированных стран в мире. В то же время саперы уже очистили сотни тысяч гектаров территорий.

Что изображено на марке

Центральным элементом почтового выпуска стала иллюстрация сапера вместе с символикой разминирования. Также на марке изображена роботизированная машина DOK-ING MV-10 "Надежда", которая используется для разминирования.

Как отмечается, эта техника доказала свою эффективность в боевых условиях. В частности, она выдержала поражение беспилотником, а операторы остались невредимыми благодаря дистанционному управлению.

Автором дизайна стал художник и военнослужащий Михаил Скоп.

Контекст

Почтовый выпуск представлен в формате листа из девяти марок, а также художественного конверта и открытки. С 19 марта его можно приобрести в официальном онлайн-магазине Укрпочты и в филателистических магазинах Киева.

Во время презентации также продемонстрировали машину для разминирования DOK-ING MV-10, которую выставили в центре столицы на один день, после чего ее вернут к выполнению работ.

