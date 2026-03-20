РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9640 посетителей онлайн
Новости Марки Укрпочты
366 5

Укрпочта выпустила марку в честь саперов: в Киеве состоялось специальное погашение. ФОТОрепортаж

Укрпочта представила новый почтовый выпуск "Возвращаем к жизни: герои разминирования", посвященный украинским саперам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Церемония специального погашения марки состоялась на Майдане Независимости возле Главпочтамта в Киеве.

Подробности

Проект реализован при участии хорватской компании DOK-ING, ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта и профильного министерства. Его цель – почтить работу саперов, которые очищают территории Украины от взрывоопасных предметов.

По словам заместителя министра Игоря Безкаравайного, разминирование является ключевой задачей для восстановления страны.

"Разминирование – чрезвычайно важная работа для будущего нашего государства. Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать саперов и ускорять этот процесс", – отметил он.

В ведомстве отмечают, что Украина остается одной из самых заминированных стран в мире. В то же время саперы уже очистили сотни тысяч гектаров территорий.

Что изображено на марке

Центральным элементом почтового выпуска стала иллюстрация сапера вместе с символикой разминирования. Также на марке изображена роботизированная машина DOK-ING MV-10 "Надежда", которая используется для разминирования.

Как отмечается, эта техника доказала свою эффективность в боевых условиях. В частности, она выдержала поражение беспилотником, а операторы остались невредимыми благодаря дистанционному управлению.

Автором дизайна стал художник и военнослужащий Михаил Скоп.

Контекст

Почтовый выпуск представлен в формате листа из девяти марок, а также художественного конверта и открытки. С 19 марта его можно приобрести в официальном онлайн-магазине Укрпочты и в филателистических магазинах Киева.

Во время презентации также продемонстрировали машину для разминирования DOK-ING MV-10, которую выставили в центре столицы на один день, после чего ее вернут к выполнению работ.Укрпочта представила марку

Автор: 

Укрпочта (329) сапер (166) марка (36)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще аби зробити "спецпогашення" території на призвісько "рф"- то взагалі би було круто.
показать весь комментарий
20.03.2026 17:19 Ответить
В коли буде марка "героям замінування"? Ми ж теж сапери
показать весь комментарий
20.03.2026 17:20 Ответить
Молодці!
Це було потужно!!!🏋
Дайте Смілянському 300 тисяч гривень надбавки до його мізерної заробітної плати в 700 тис. гривень на місяць.🤦‍♂️
показать весь комментарий
20.03.2026 17:28 Ответить
Ще марку потрібно на честь тих хлопців, що не полінилися добити кацапів з гелікоптера!!!
показать весь комментарий
20.03.2026 17:33 Ответить
Коли вам за останні 20 років потрапляла на очі новина:
"Укрпошта збудувала нове приміщення в...";
"На Укрпошті покращилась якість обслуговування клієнтів";
"В приміщеннях Укрпошти провели модернізацію, щоб збільшити пропускну здатність та зменшити черги з клієнтів".
Куй там плавав!

Автопарк з старих ГАЗонів, які ще пам'ятають Кравчука молодим.
Заходиш на пошту і потрапляєш в 90 -ті, а подекуди і в сесесер.
В більшості випадків, те що вас там нічого доброго не очікує, стає зрозуміло ще з вулиці.

Зате вони марки штампують, а народ тішиться.🤦‍♂️
показать весь комментарий
20.03.2026 17:50 Ответить
 
 