Укрпочта выпустила марку в честь саперов: в Киеве состоялось специальное погашение. ФОТОрепортаж
Укрпочта представила новый почтовый выпуск "Возвращаем к жизни: герои разминирования", посвященный украинским саперам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Церемония специального погашения марки состоялась на Майдане Независимости возле Главпочтамта в Киеве.
Подробности
Проект реализован при участии хорватской компании DOK-ING, ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта и профильного министерства. Его цель – почтить работу саперов, которые очищают территории Украины от взрывоопасных предметов.
По словам заместителя министра Игоря Безкаравайного, разминирование является ключевой задачей для восстановления страны.
"Разминирование – чрезвычайно важная работа для будущего нашего государства. Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать саперов и ускорять этот процесс", – отметил он.
В ведомстве отмечают, что Украина остается одной из самых заминированных стран в мире. В то же время саперы уже очистили сотни тысяч гектаров территорий.
Что изображено на марке
Центральным элементом почтового выпуска стала иллюстрация сапера вместе с символикой разминирования. Также на марке изображена роботизированная машина DOK-ING MV-10 "Надежда", которая используется для разминирования.
Как отмечается, эта техника доказала свою эффективность в боевых условиях. В частности, она выдержала поражение беспилотником, а операторы остались невредимыми благодаря дистанционному управлению.
Автором дизайна стал художник и военнослужащий Михаил Скоп.
Контекст
Почтовый выпуск представлен в формате листа из девяти марок, а также художественного конверта и открытки. С 19 марта его можно приобрести в официальном онлайн-магазине Укрпочты и в филателистических магазинах Киева.
Во время презентации также продемонстрировали машину для разминирования DOK-ING MV-10, которую выставили в центре столицы на один день, после чего ее вернут к выполнению работ.
Це було потужно!!!🏋
Дайте Смілянському 300 тисяч гривень надбавки до його мізерної заробітної плати в 700 тис. гривень на місяць.🤦♂️
"Укрпошта збудувала нове приміщення в...";
"На Укрпошті покращилась якість обслуговування клієнтів";
"В приміщеннях Укрпошти провели модернізацію, щоб збільшити пропускну здатність та зменшити черги з клієнтів".
Куй там плавав!
Автопарк з старих ГАЗонів, які ще пам'ятають Кравчука молодим.
Заходиш на пошту і потрапляєш в 90 -ті, а подекуди і в сесесер.
В більшості випадків, те що вас там нічого доброго не очікує, стає зрозуміло ще з вулиці.
Зате вони марки штампують, а народ тішиться.🤦♂️