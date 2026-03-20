Укрпошта випустила марку на честь саперів: у Києві відбулося спецпогашення. ФОТОрепортаж
Укрпошта презентувала новий поштовий випуск "Повертаємо до життя: герої розмінування", присвячений українським саперам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Церемонія спецпогашення марки відбулася на Майдані Незалежності біля Головпоштамту в Києві.
Подробиці
Проєкт реалізовано за участі хорватської компанії DOK-ING, ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту та профільного міністерства. Його мета – вшанувати роботу саперів, які очищають території України від вибухонебезпечних предметів.
За словами заступника міністра Ігоря Безкаравайного, розмінування є ключовим завданням для відновлення країни.
"Розмінування – надзвичайно важлива робота для майбутнього нашої держави. Ми робимо все можливе, щоб підтримувати саперів і прискорювати цей процес", – зазначив він.
У відомстві наголошують, що Україна залишається однією з найбільш замінованих країн у світі. Водночас сапери вже очистили сотні тисяч гектарів територій.
Що зображено на марці
Центральним елементом поштового випуску стала ілюстрація сапера разом із символікою розмінування. Також на марці зображено роботизовану машину DOK-ING MV-10 "Надія", яка використовується для розмінування.
Як зазначається, ця техніка довела ефективність у бойових умовах. Зокрема, вона витримала ураження безпілотником, а оператори залишилися неушкодженими завдяки дистанційному керуванню.
Автором дизайну став художник і військовослужбовець Михайло Скоп.
Контекст
Поштовий випуск представлено у форматі аркуша з дев’яти марок, а також художнього конверта і картки. З 19 березня його можна придбати в офіційному онлайн-магазині Укрпошти та у філателістичних крамницях Києва.
Під час презентації також продемонстрували машину розмінування DOK-ING MV-10, яку виставили в центрі столиці на один день, після чого її повернуть до виконання робіт.
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