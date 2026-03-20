Новости Злоупотребление в Программе медицинских гарантий
108,3 млн грн убытков, 70 обысков и 18 подозрений: раскрыты масштабные злоупотребления в Программе медицинских гарантий, - Офис Генерального прокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Выявлены систематические факты незаконного присвоения бюджетных средств при исполнении договоров о медицинском обслуживании населения в рамках Программы медицинских гарантий, заключенных между Национальной службой здравоохранения Украины и учреждениями здравоохранения. Предварительно установленная сумма ущерба составляет 108,3 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что злоупотребления носили не единичный, а системный характер и связаны с ключевым принципом функционирования программы – "деньги следуют за пациентом". Фактически вместо оказанных гражданам медицинских услуг отдельные учреждения здравоохранения формировали фиктивные записи в электронной системе, искусственно увеличивая объемы такой помощи и завышая стоимость закупок медицинского оборудования для получения бюджетного финансирования.

Проведено 70 обысков

С целью документирования и пресечения противоправной деятельности 20 марта 2026 года проведена масштабная операция в 18 областях Украины. В рамках расследования по 26 уголовным делам проведено 70 обысков на территории: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, г. Киева, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

Объявлено 18 подозрений

На данный момент в 12 уголовных производствах сообщено о подозрении 18 лицам, среди которых:

  • 1 директор дочернего предприятия клинического санатория
  • 1 физическое лицо-предприниматель
  • 10 директоров коммунальных некоммерческих предприятий (в том числе один депутат поселкового совета)
  • 2 бухгалтера
  • 4 медицинских работника.

Подозрения предъявлены в Донецкой, Волынской, Ривненской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях. В частности, по ч. 2 ст. 367 УК Украины – 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины – 3, ч. 2 ст. 364 УК Украины – 1, ч. 4 ст. 190 УК Украины – 1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины – 5, ч. 1 ст. 209 УК Украины – 1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины – 3.

"Факты, установленные в ходе расследований, свидетельствуют о попытках отдельных должностных лиц системно монетизировать бюджетные средства, предназначенные для реального лечения пациентов, путем манипуляций с учетом медицинских услуг", — отмечают в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что работа по раскрытию таких схем продолжается.

"гроші ходять за очільниками" - нічого нового
20.03.2026 18:44 Ответить
11 лікарню, Київ перевірте))) багато чого дізнаєтесь))))

Причому, не треба штурмувати - покладіть в неї знайому жінку/чоловіка з типа інсультом))) дізнаєтесь все ще у прийомному відділенні..разом з цінами))
20.03.2026 18:50 Ответить
Уляни Супрун на них немає )
20.03.2026 18:54 Ответить
Непокараний владою зеленського і групи прокурорських «інвалідів»,злочини отої Крупи з МСЕК, мотивує «міндічів-єрмаків» з інших галузей до мародерства на Українцях і далі!!!!
МОВЧАННЯ Умерова і скопище осіб з РНБОУ, цьому підтвердження!!!
Свириденко з держсекретарями КМУ, пішла з круговою порукою за Регламентом КМУ ….
20.03.2026 19:01 Ответить
Та не може бути....тіки зараз у довбодятлів очі аідкрилися
20.03.2026 19:46 Ответить
Оце так темпи-вранці розпочали а ввечері результати видали-можуть же.
20.03.2026 20:02 Ответить
Так ця схема працює перевірено особисто,як описав в попередній новині.
20.03.2026 20:37 Ответить
 
 