Злоупотребления на 15,6 млн грн: САП направила в суд дело руководителя Одесского аэропорта

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" по обвинению в злоупотреблении своим служебным положением, повлекшем тяжкие последствия для общественных интересов.

Что установило следствие

Следствие установило, что коммунальное предприятие до конца 2020 года как эксплуатант аэродрома "Одесса" получало плату за предоставление услуг, которые непосредственно относились к предмету его деятельности: обслуживание взлета-посадки воздушных судов, обеспечение их сверхнормативной стоянки и тому подобное.

Предоставление упомянутых услуг и получение платы служило достижению определенной в уставе цели – получению прибыли в интересах территориальной общины города Одессы.

Однако прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, которые указывают на то, что в 2020 году и.о. генерального директора вопреки интересам службы умышленно не приняла меры для обеспечения деятельности коммунального предприятия как эксплуатанта аэродрома "Одесса", зато целенаправленно способствовала получению такого статуса частным предприятием.

Это привело к потере возможности предоставления коммунальным предприятием соответствующих услуг и, как следствие, получения прибыли в интересах территориальной громады. Однако такую прибыль с конца 2020 года получал уже другой субъект хозяйствования частной формы собственности.

Правоохранители считают, что своими действиями и бездействием подозреваемая нанесла общественным интересам материальный ущерб (убытки) на сумму 15,6 млн грн – именно столько доходов недополучило основанное на собственности Одесской громады коммунальное предприятие.

Какое наказание предусмотрено

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

