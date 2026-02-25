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Зловживання на 15,6 млн грн: САП скерувала до суду справу керівника Одеського аеропорту

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно керівника комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" за обвинуваченням у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Що встановило слідство

Слідство встановило, що комунальне підприємство до кінця 2020 року як експлуатант аеродрому "Одеса" отримувало плату за надання послуг, які безпосередньо належали до предмета його діяльності: обслуговування зльоту-посадки повітряних суден, забезпечення їх наднормативної стоянки тощо.

Надання згаданих послуг та одержання плати слугувало досягненню визначеної у статуті мети – отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси.

Однак прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що у 2020 році в.о. генерального директора всупереч інтересам служби умисно не вжила заходів для забезпечення діяльності комунального підприємства як експлуатанта аеродрому "Одеса", натомість цілеспрямовано сприяла отриманню такого статусу приватним підприємством.

Це призвело до втрати можливості надання комунальним підприємством відповідних послуг та, як наслідок, одержання прибутку в інтересах територіальної громади. Проте такий прибуток із кінця 2020 року одержував уже інший суб’єкт господарювання приватної форми власності.

Правоохоронці вважають, що своїми діями та бездіяльністю підозрювана завдала громадським інтересам матеріальної шкоди (збитків) на суму 15,6 млн грн – саме стільки доходів недоотримало засноване на власності Одеської громади комунальне підприємство.

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Яке покарання передбачено

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Автор: 

аеропорт (1862) Одеса (5846) Одеська область (4089) зловживання (95) САП (2614) Одеський район (642)
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Далеке міинуле! Летить військовий літак, на борту якого заступник МО... Із-за непогоди його відправляють на запасний аеродром умовно "Одеса"...
І тут відмова! А чому? Потрібно сплатити аеродромний збір...
На борту паніка! Який збір? Ми ж летимо на "школьний"....?
Результат: "шкільний" було збережено...
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25.02.2026 17:39 Відповісти
"Всякий, кто украдёт из казны настолько, сколько стоит верёвка, на той же верёвке повешен будет."
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25.02.2026 17:40 Відповісти
17:43Зловживання на 15,6 млн грн: САП скерувала до суду справу керівника Одеського аеропорт

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воруют все, как перед погибелью...кто где и сколько может. у Украины с такими уродами будущего нет. а в это время,обычный солдат в окопах
замерзает и гибнет. а Зеленый урод хвастает,чтот у нас корупции нет...
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25.02.2026 18:20 Відповісти
Навіть не читаю новину можу вгадати, що мова йде про призначенців часів Зеленського.
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25.02.2026 18:43 Відповісти
 
 