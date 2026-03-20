В школах Польши с 1 сентября запретят пользоваться мобильными телефонами детям до 15 лет

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10395 посетителей онлайн
Новости Запрет соцсетей
473 10

Польша готовит запрет на телефоны в начальных школах с 2026 года

В Польше планируют запретить использование мобильных телефонов в начальных школах с 1 сентября 2026 года. 

Об этом сообщила министр образования Польши Барбара Новацкая, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Запрет на телефоны 

Решение было принято в ускоренном режиме после беседы Новацкой с премьер-министром Дональдом Туском.

Министр отметила, что речь идет об ограничении использования телефонов не только во время уроков, но и на переменах.

"Исключения возможны, если это предусмотрено учебным процессом или решением учителя, но это не может быть нормой, потому что мы видим, насколько дети зависимы от интернета", — заявила Новацкая.

Тревожные результаты исследования 

Она напомнила, что исследование, проведенное Министерством национального образования, показывает, что 71% подростков в Польше считают себя зависимыми от смартфонов, а 60% жалуются на хроническую усталость.

Министр также отметила, что 73% детей в возрасте 12-14 лет знают, где найти порнографический контент в интернете, а 26% детей 7-12 лет уже сталкивались с ним. Кроме того, 44% подростков не умеют отличать правдивую информацию от фейков, а 47% сталкивались с вредным контентом в соцсетях.

Справочно

Начальная школа в Польше — это обязательное, бесплатное 8-летнее образование для детей в возрасте от 7 до 15 лет (1–8 классы).

Автор: 

дети (6740) Польша (8948) школа (3008) социальные сети (629)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в нас нова укр школа, де вчитель ніхто, а діти "особистості, які не можна обмежувати".

А казали, що реформа капець яка європейська... Знову намахали народ, та що ж таке...
показать весь комментарий
20.03.2026 18:59 Ответить
Може й до України дійде - бо учні на уроках сидять в смартфонах
показать весь комментарий
20.03.2026 19:06 Ответить
Клас на клас рубаються в якісь шутери.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:09 Ответить
Нормально ж, ти ж це верещиш тут. Виростуть - будуть твою дупу від русні захищати. Це ж твоя мрія. Радій.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:15 Ответить
Угу, в телефоні...
показать весь комментарий
20.03.2026 19:16 Ответить
Ти в коментах, вони в телефоні. Все ідеально логічно і послідовно.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:19 Ответить
Я тільки не розумію, чому в 16 уже можна.

Як на мене то й студентам це має бути заборонене.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:08 Ответить
шмон відбір пo труселях?
десь я вже щось подібне чюв.
хрен ти, мамуля, до дитини дозвонишся...
показать весь комментарий
20.03.2026 19:19 Ответить
та і ***** на твій інфаркт...
показать весь комментарий
20.03.2026 19:22 Ответить
..Міністерка також зазначила, що 73% дітей віком 12-14 років знають, де знайти порнографічний контент в інтернеті... Та шо-шо, а трахатись вони зараз починають з 10 років...
показать весь комментарий
20.03.2026 19:35 Ответить
 
 