В школах Польши с 1 сентября запретят пользоваться мобильными телефонами детям до 15 лет

В Польше планируют запретить использование мобильных телефонов в начальных школах с 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщила министр образования Польши Барбара Новацкая, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Запрет на телефоны

Решение было принято в ускоренном режиме после беседы Новацкой с премьер-министром Дональдом Туском.

Министр отметила, что речь идет об ограничении использования телефонов не только во время уроков, но и на переменах.

"Исключения возможны, если это предусмотрено учебным процессом или решением учителя, но это не может быть нормой, потому что мы видим, насколько дети зависимы от интернета", — заявила Новацкая.

Тревожные результаты исследования

Она напомнила, что исследование, проведенное Министерством национального образования, показывает, что 71% подростков в Польше считают себя зависимыми от смартфонов, а 60% жалуются на хроническую усталость.

Министр также отметила, что 73% детей в возрасте 12-14 лет знают, где найти порнографический контент в интернете, а 26% детей 7-12 лет уже сталкивались с ним. Кроме того, 44% подростков не умеют отличать правдивую информацию от фейков, а 47% сталкивались с вредным контентом в соцсетях.

Справочно

Начальная школа в Польше — это обязательное, бесплатное 8-летнее образование для детей в возрасте от 7 до 15 лет (1–8 классы).

