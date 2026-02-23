МВД не разрабатывает инициативу об ограничении соцсетей для школьников, - Клименко

Инициативы по ограничению использования социальных сетей детьми-школьниками должны исходить прежде всего от родителей и образовательной системы.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ.

Будут ли ограничения?

Клименко отвечал на вопрос, есть ли со стороны МВД или СБУ инициатива по ограничению или запрету использования социальных сетей для школьников.

"Запретов никаких мы точно не будем готовить. Инициатива должна исходить от Министерства образования, конечно, от родителей, от родительских комитетов. Родители знают, сколько времени дети проводят в телефоне", - сказал он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что полностью запретить мессенджер Телеграм невозможно, однако стоит говорить об ограничении его влияния.

Европа усиливает контроль над соцсетями

Между тем несколько европейских стран уже работают над ограничениями для детей. Испания, Греция, Великобритания и Франция рассматривают более жесткие правила доступа.

Франция готовит закон, запрещающий соцсети детям до 15 лет. Великобритания изучает модель запрета по примеру Австралии.

Австралия первой в мире законодательно установила возрастные ограничения. С декабря платформы Instagram, TikTok и YouTube там заблокировали более миллиона аккаунтов.

Ранее Европарламент призвал запретить соцсети детям до 16 лет.

